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Оборона ВСУ рушится на Торецком направлении. Карта СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Сводки СВО 11:17 18.09.2024

Торецк. Ситуация на сегодня — 18.09.24 года. Карта СВО. Положение ВСУ на Торецком направлении продолжает ухудшаться. Российские войска начали активное продвижение в микрорайоне Нахаловка, ключевая цель которого — разделить группировку ВСУ в Торецке на части и создать условия для изоляции микрорайона Забалка. Это тактическое решение позволяет взять под контроль важные коммуникационные линии и ослабить сопротивление противника в этой части города.

Нахаловка и Забалка: ключевые цели

После начала штурма Нахаловки, российские подразделения продолжают освобождение стратегически важных объектов. Одним из них является детская поликлиника, которая стала важным узлом обороны ВСУ. Успешное взятие этого объекта позволит укрепить фланг российских войск и приступить к зачистке города от остатков украинских подразделений.

Продвижение вдоль Центральной улицы

Силы ВС РФ продолжают двигаться вдоль улицы Центральной, «разрезая» город Торецк на две части. По сообщениям, российские войска уже ведут бои в районе высотной застройки, недалеко от детской поликлиники, что создаёт прямую угрозу для северных укреплений противника в Забалке. Успешное освобождение этой зоны даст возможность российским частям приступить к атакам на другие участки, включая частную застройку микрорайона Нахаловка.

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Ситуация на юге микрорайона Забалка

Российские войска уже зашли в южные части Забалки, что создает непосредственную угрозу для частей ВСУ, расположенных в Нелеповке. Эти действия осложняют оборонительные позиции противника, и, как ожидается, по мере продвижения российских сил, оборонительные линии ВСУ могут посыпаться как домино.

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