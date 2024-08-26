Масштабный «ландшафтный» пожар под Феодосией пока не удается потушить

Да, это, однозначно, пока самая неприятная за сегодня крымская новость. Площадь «ландшафтного» пожара под Феодосией, в районе горного хребта Тепе-Оба увеличилась до 150 гектаров. Всему виной сильный ветер.

В ликвидации пожара задействованы 470 специалистов и более 100 единиц техники. На помощь выдвинулись и севастопольские пожарные.

В район Тепе-Оба направлены 30 специалистов и 6 автоцистерн. На данный момент очаги интенсивного горения ликвидированы. Двумя вертолётами Ми-8 МЧС России сброшено 310 тонн воды, – сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Тушение продолжается. Из хороших новостей — распространение огня на село Южное не допущено. Из плохих – курортный Коктебель заволокло плотным удушливым дымом.

По информации ГУ МЧС России по Республике Крым, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар.

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