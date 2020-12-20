Массовая вакцинация россиян стартует еще в этом году. И первых будут прививать пожилых

Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе. Об этом заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

Да, мы надеемся на это, — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, может ли на следующей неделе начаться вакцинация пожилых россиян.

По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию, — добавил Мурашко.

Напомним, в Крыму стартовала вакцинация от COVID-19 медицинских работников.