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Массовая вакцинация россиян стартует еще в этом году. И первых будут прививать пожилых
Фото: Tumisu, pixabay.com

Массовая вакцинация россиян стартует еще в этом году. И первых будут прививать пожилых

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 20.12.2020

Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе. Об этом заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

Да, мы надеемся на это, — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, может ли на следующей неделе начаться вакцинация пожилых россиян.

По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию, — добавил Мурашко.

Напомним, в Крыму стартовала вакцинация от COVID-19 медицинских работников.

Массовая вакцинация россиян стартует еще в этом году. И первых будут прививать пожилых

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