Массовое ДТП под Симферополем: два десятка авто не справились со скользкой трассой

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло под Симферополем на Московской трассе перед разворотом на Гвардейское. По словам очевидцев, с гололёдом не справились порядка двадцати машин. Три машины стали участниками аварии — говорят, машины занесло и развернуло на скользкой дороге. Другие машины съехали на обочину.

Данных по пострадавшим — по состоянию на вечер субботы — нет.

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Видео: соцсеть Инцидент.Крым ВКонтакте (пользователь

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