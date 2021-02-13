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Массовое ДТП под Симферополем: два десятка авто не справились со скользкой трассой
Скриншот: Инцидент.Крым (ВКонтакте)

Массовое ДТП под Симферополем: два десятка авто не справились со скользкой трассой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:06 13.02.2021

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло под Симферополем на Московской трассе перед разворотом на Гвардейское.  По словам очевидцев, с гололёдом не справились порядка двадцати машин. Три машины стали участниками аварии — говорят, машины занесло и развернуло на скользкой дороге. Другие машины съехали на обочину.

Данных по пострадавшим — по состоянию на вечер субботы — нет.

О погодном армагеддоне в Крыму больше — здесь.

Видео: соцсеть Инцидент.Крым ВКонтакте (пользователь 

Массовое ДТП под Симферополем: два десятка авто не справились со скользкой трассой

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