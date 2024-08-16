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Массовое в Севастополе: трое пострадавших, в том числе пятилетний ребенок

Массовое ДТП в Севастополе: трое пострадавших, в том числе пятилетний ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 14:12 16.08.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе с участием четырех легковых автомобилей. Авария, в которой пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний, произошла сегодня днем, в 12:25.

41-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai», около дома № 4 по проспекту Гагарина неправильно выбрал безопасную скорость движения, на правом закруглении дороги потерял контроль над управлением транспортным средством, в результате чего допустил выезд влево на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «Nissan» под управлением 68-летнего водителя, который двигался во встречном направлении по ходу движения автомобиля.

После этого, автомобиль «Hyundai» по инерции продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем «Toyota» под управлением 47-летнего водителя, который также двигался прямо во встречном направлении.

Далее автомобиль «Toyota» от удара отбросило на автомобиль «Mercedes», под управлением 42-летнего водителя, который также двигался во встречном направлении по своей полосе прямо, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля «Toyota», а также 5-летний пассажир автомобиля «Hyundai», которые были доставлены в медицинское учреждение.

Предварительно состояние опьянения у водителей не установлено. По факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.

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