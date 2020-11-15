Материнские платы Socket 1151: качественно, надежно и вполне бюджетно

В многообразии Интернет-магазинов запчастей и комплектующих ПК опытные пользователи отдают предпочтение проверенным порталам с репутацией и отзывами, а также компаниям, предлагающим комплексное обслуживание. На сайте «Ремонт компьютеров» вас сразу ставят в известность: у нас можно не только приобрести компьютер, необходимые детали, блоки, программное обеспечение, но и отремонтировать «железо», заменить устаревшие или вышедшие из строя узлы и микросхемы, обновить материнские платы, «прокачать» ноутбук или ПК, установить оборудование и программы, наконец, восстановить данные, переустановить антивирусник и т.д.

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Согласитесь, при сочетании слов «бюджетная материнская плата» многие пожмут плечами, но это не фантастика, а реальность, причем и в онлайн и в офлайн режимах. Материнским платам Socket 1151 отдают предпочтение многие пользователи. По ссылке, приведенной выше, огромный выбор таких плат. Есть смысл ориентироваться не только на цену, но и на рейтинги и характеристики. Asus H110M-D D3 для процессоров Intel – популярный выбор для домашнего ПК. Разъем – сокет 1151 – практически, универсален. Объем памяти 32 Гб. Слоты: 1 x PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E 2.x x1. Встроенная видеокарта. Звук Realtek ALC887-VD2 (7.1). Оптимальное сочетание цены и качества.

Слишком просто? Профессионалы и опытные юзеры оценят материнскую плату MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM. Памяти в два раза больше (64 Гб), USB-порты, при том, что процессорный разъем все тот же сокет 1151. Поддержка памяти 4 x DDR4 DIMM; количество каналов – 2.

Дабы не листать весь каталог, определимся, на что обращать внимание при выборе материнских плат. Надежность. ASUS – проверенный временем вариант с высокой степенью надежности и стабильностью BIOS. В сочетании «цена – качество» неплохие козыри у MSI: мощная система питания, качественный звуковой кодек. «Фишка» Gigabyte – поддержка самих плат Wi-Fi. Для игровых компьютеров неплохой выбор предлагает ASRock.

Что еще? Больше двух слотов памяти (а лучше 4) – обязательное требование, радиаторы на системе питания – предпочтительны, разъемы SATA – норма, максимальная частота памяти 2400 МГц – для Socket 1151 предел, но этого достаточно, желательна защита от статического электричества.

На сайте «Ремонт компьютеров» вы найдете немало полезной информации, которая поможет при выборе материнских плат. Обратите внимание не только на цены, но и гарантийный срок, варианту доставки товара, условия действующих акций и все услуги. «Скорая компьютерная помощь» — выезд мастера в течение часа – в наше время актуально. Загрузочная флешка с той же «десяткой» иногда может спасти бизнес, а качественная материнская плата по честной цене – «оживит» ПК или ноутбук.