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Материнские платы Socket 1151: качественно, надежно и вполне бюджетно
фото: Bru-nO, pixabay.com

Материнские платы Socket 1151: качественно, надежно и вполне бюджетно

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 10:31 15.11.2020

В многообразии Интернет-магазинов запчастей и комплектующих ПК опытные пользователи отдают предпочтение проверенным порталам с репутацией и отзывами, а также компаниям, предлагающим комплексное обслуживание. На сайте «Ремонт компьютеров» вас сразу ставят в известность: у нас можно не только приобрести компьютер, необходимые детали, блоки, программное обеспечение, но и отремонтировать «железо», заменить устаревшие или вышедшие из строя узлы и микросхемы, обновить материнские платы, «прокачать» ноутбук или ПК, установить оборудование и программы, наконец, восстановить данные, переустановить антивирусник и т.д.

В каталоге товаров и услуг на этом портале разобраться просто. Каталог разбит на кликабельные блоки. Отметим информационное сопровождение каждого из разделов. По сути, это компьютерные новости, по форме привлекает схема «вопрос – ответ». Например, как выбрать видеоплеер, есть ли возможность защититься от хакеров в метро, какова возможность «продления» Windows 7… Словом, актуальная информация, помноженная на профессионализм экспертных мнений. Полезный совет в режиме онлайн может существенно повлиять на выбор.

Согласитесь, при сочетании слов «бюджетная материнская плата» многие пожмут плечами, но это не фантастика, а реальность, причем и в онлайн и в офлайн режимах. Материнским платам Socket 1151 отдают предпочтение многие пользователи. По ссылке, приведенной выше, огромный выбор таких плат. Есть смысл ориентироваться не только на цену, но и на рейтинги и  характеристики. Asus H110M-D D3 для процессоров Intel – популярный выбор для домашнего ПК. Разъем – сокет 1151 – практически, универсален. Объем памяти 32 Гб. Слоты: 1 x PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E 2.x x1. Встроенная видеокарта. Звук Realtek ALC887-VD2 (7.1). Оптимальное сочетание цены и качества.

Материнские платы Socket 1151: качественно, надежно и вполне бюджетно

Слишком просто? Профессионалы и опытные юзеры оценят материнскую плату MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM. Памяти в два раза больше (64 Гб), USB-порты, при том, что процессорный разъем все тот же сокет 1151. Поддержка памяти 4 x DDR4 DIMM; количество каналов – 2.

Материнские платы Socket 1151: качественно, надежно и вполне бюджетно

Дабы не листать весь каталог, определимся, на что обращать внимание при выборе материнских плат. Надежность. ASUS – проверенный временем вариант с высокой степенью надежности и стабильностью BIOS. В сочетании «цена – качество» неплохие козыри у MSI: мощная система питания, качественный звуковой кодек. «Фишка» Gigabyte – поддержка самих плат Wi-Fi. Для игровых компьютеров неплохой выбор предлагает ASRock.

Что еще? Больше двух слотов памяти (а лучше 4) – обязательное требование, радиаторы на системе питания – предпочтительны, разъемы SATA – норма, максимальная частота памяти 2400 МГц – для Socket 1151 предел, но этого достаточно, желательна защита от статического электричества.

Материнские платы Socket 1151: качественно, надежно и вполне бюджетно

На сайте «Ремонт компьютеров» вы найдете немало полезной информации, которая поможет при выборе материнских плат. Обратите внимание не только на цены, но и гарантийный срок, варианту доставки товара, условия действующих акций и все услуги. «Скорая компьютерная помощь» — выезд мастера в течение часа – в наше время актуально. Загрузочная флешка с той же «десяткой» иногда может спасти бизнес, а качественная материнская плата по честной цене – «оживит» ПК или ноутбук.

Материнские платы Socket 1151: качественно, надежно и вполне бюджетно

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