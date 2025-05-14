МЧС Крыма: нарушение правил пожарной безопасности влечёт за собой штраф

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.
Согласно статье 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 10 000 до 20 000 руб.,
- на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 руб.,
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — 60 000 до 80 000 руб.,
- на юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.
Согласно статье 8.32. КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от от 40 000 до 50 000 руб.;
- на должностных лиц — от 60 000 до 90 000 руб.;
- на юридических лиц — от 600 000 до 1 млн руб.
По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым
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С тегами: МЧС Крыма