МЧС Крыма: нарушение правил пожарной безопасности влечёт за собой штраф

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

Согласно статье 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа: