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МЧС Крыма предупреждает: новогодняя гирлянда - опасная "игрушка"
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

МЧС Крыма предупреждает: новогодняя гирлянда — опасная «игрушка»

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 10:55 18.12.2021

Во время новогодних праздников, когда дома многих граждан украшены различными гирляндами, риск возникновения пожаров в бытовых условиях значительно возрастает.

В новогодние праздники почти в каждом доме украшают елку, используя при этом гирлянды, которые являются источником потенциальной пожарной опасности. МЧС Республики Крым призывает жителей полуострова с умом подходить к выбору и эксплуатации новогоднего украшения, — подчёркивают специалисты чрезвычайного ведомства.

По словам сотрудников МЧС Крыма, специалисты рекомендуют в первую очередь определить, где гирлянда будет использоваться:

  • если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги (проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной);
  • для украшения домашней елки подойдет интерьерная (не защищена от воды). На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание.

Кроме того, напряжение каждой лампочки должно быть не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, станет причиной пожара.

  • Обратите внимание на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегревания.
  • Лампочки в гирлянде должны работать на все 100%, произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке.
  • Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать ее нельзя.
  • Нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра на ночь или на тот период, когда все ушли из дома.

Что должен знать покупатель, приобретая елочную гирлянду, чтобы не пострадать самому и не причинить вред здоровью окружающих:

1.​ Приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия. Если его нет, от приобретения такой гирлянды следует отказаться.

2.​ При покупке гирлянды, внимательно изучите информацию на упаковке.

3.​ Тщательно проверьте целостность и исправность электрогирлянды до того, как украшать ею елку.

4.​ Шнур должен быть цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрогирлянда должна быть немедленно обесточена.

5.​ Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать дерево.

6.​ Для украшения на улице ели, дома, окон, необходимо использовать специально предназначенные для работы вне дома гирлянды! Используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду под дождем или на снегу, вы подвергаете свою семью опасности.

Берегите себя и своих близких!

МЧС предупреждает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».

МЧС Крыма предупреждает: новогодняя гирлянда - опасная "игрушка"

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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