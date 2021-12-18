МЧС Крыма предупреждает: новогодняя гирлянда — опасная «игрушка»

Во время новогодних праздников, когда дома многих граждан украшены различными гирляндами, риск возникновения пожаров в бытовых условиях значительно возрастает.

В новогодние праздники почти в каждом доме украшают елку, используя при этом гирлянды, которые являются источником потенциальной пожарной опасности. МЧС Республики Крым призывает жителей полуострова с умом подходить к выбору и эксплуатации новогоднего украшения, — подчёркивают специалисты чрезвычайного ведомства.

По словам сотрудников МЧС Крыма, специалисты рекомендуют в первую очередь определить, где гирлянда будет использоваться:

если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги (проверяйте в магазине, чтобы изоляция проводов была качественной);

для украшения домашней елки подойдет интерьерная (не защищена от воды). На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание.

Кроме того, напряжение каждой лампочки должно быть не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, станет причиной пожара.

Обратите внимание на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегревания.

Лампочки в гирлянде должны работать на все 100%, произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке.

Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать ее нельзя.

Нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра на ночь или на тот период, когда все ушли из дома.

Что должен знать покупатель, приобретая елочную гирлянду, чтобы не пострадать самому и не причинить вред здоровью окружающих:

1.​ Приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия. Если его нет, от приобретения такой гирлянды следует отказаться.

2.​ При покупке гирлянды, внимательно изучите информацию на упаковке.

3.​ Тщательно проверьте целостность и исправность электрогирлянды до того, как украшать ею елку.

4.​ Шнур должен быть цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрогирлянда должна быть немедленно обесточена.

5.​ Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать дерево.

6.​ Для украшения на улице ели, дома, окон, необходимо использовать специально предназначенные для работы вне дома гирлянды! Используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду под дождем или на снегу, вы подвергаете свою семью опасности.

Берегите себя и своих близких!

МЧС предупреждает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».

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