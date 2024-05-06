МЧС Крыма: за нарушение правил безопасности в условиях противопожарного режима — штраф

В МСЧ РК подчёркивают: нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.
Напомним, с 00:00 часов 17 апреля 2024 года приказом МЧС Республики Крым на территории полуострова введен особый противопожарный режим.
Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. При этом нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.
Согласно статье 20.4. КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 до 20 000 руб., на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — 60 000 до 80 000 руб., на юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.
Согласно статье 8.32. КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от от 40 000 до 50 000 руб.; на должностных лиц — от 60 000 до 90 000 руб.; на юридических лиц — от 600 000 до 1 млн. руб.
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С тегами: МЧС Крыма