МЧС обеспечивает безопасность заплыва в Черном море, посвященного Великой Победе

Спортивно-патриотическая акция «Доплыть до Победы» проходит в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы советского народа от немецко-фашистских захватчиков с 2 по 8 мая 2021 года. Маршрут заплыва пролегает в Черном море, вдоль юго-западного берега Крымского полуострова.

В ходе проведения заплыва участников сопровождают крымские спасатели, готовые оказать необходимую помощь спортсменам, которые сталкиваются с подводным течением или сильным ветром, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Главная задача сотрудников Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Крым — обеспечить безопасность участников заплыва, среди которых как российские спортсмены из различных регионов страны, так и пловцы из 4-х стран ближнего зарубежья.

Акция «Доплыть до Победы» финишировала сегодня в Севастополе у музейно-выставочного комплекса «Константиновская казематированная батарея». Пловцы пронесли знамя Победы, портреты военачальников и комиссара Александра Галушкина, командира Евпаторийского десанта, отдавшего свою жизнь за Победу во время штурма Евпатории в 1942 году.

Фото: ГУ МЧС России по РК.