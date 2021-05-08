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МЧС обеспечивает безопасность заплыва в Черном море, посвященного Великой Победе

МЧС обеспечивает безопасность заплыва в Черном море, посвященного Великой Победе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:34 08.05.2021

Спортивно-патриотическая акция «Доплыть до Победы» проходит в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы советского народа от немецко-фашистских захватчиков с 2 по 8 мая 2021 года. Маршрут заплыва пролегает в Черном море, вдоль юго-западного берега Крымского полуострова.

В ходе проведения заплыва участников сопровождают крымские спасатели, готовые оказать необходимую помощь спортсменам, которые сталкиваются с подводным течением или сильным ветром, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

МЧС обеспечивает безопасность заплыва в Черном море, посвященного Великой Победе

Главная задача сотрудников Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Крым — обеспечить безопасность участников заплыва, среди которых как российские спортсмены из различных регионов страны, так и пловцы из 4-х стран ближнего зарубежья.

МЧС обеспечивает безопасность заплыва в Черном море, посвященного Великой Победе

Акция «Доплыть до Победы» финишировала сегодня в Севастополе у музейно-выставочного комплекса «Константиновская казематированная батарея». Пловцы пронесли знамя Победы, портреты военачальников и комиссара Александра Галушкина, командира Евпаторийского десанта, отдавшего свою жизнь за Победу во время штурма Евпатории в 1942 году.

МЧС обеспечивает безопасность заплыва в Черном море, посвященного Великой Победе

Фото: ГУ МЧС России по РК.

 

 

МЧС обеспечивает безопасность заплыва в Черном море, посвященного Великой Победе

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