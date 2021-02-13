МЧС рекомендует водителям сидеть дома. В Крыму бушует непогода

Согласно прогнозу синоптиков: сегодня до конца дня в Крыму ожидается сильный снег.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, согласно данным на 08:00 13 февраля, на перевалах Крыма наблюдаются следующие погодные условия: Ангарский перевал: -10°, снег, обработано, Грушевский перевал: -8°, снег, обработано. По состоянию на 8:00 информация об органичении движения на Ангарском и Грушевском не поступала. На дежурстве от РСЧС находятся более 80 единиц техники и 125 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РК.

ВНИМАНИЕ! Движение на дороге Ялта — Бахчисарай ограничено.

Сотрудники МЧС Республики Крым во взаимодействии с ГУ МЧС России по Республике Крым и органами управления муниципальных образований осуществляют мониторинг на сложных участках дорог. Организована работа опартивного штаба.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101» «112».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

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