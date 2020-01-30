МДЦ «Артек» 31 января даст старт празднованию юбилейного года

Участники первой смены «Время наших открытий» – 1812 школьников из 48 субъектов России и четырех стран – соберутся все вместе, чтобы вывести «Формулу Артека». Под артековские песни разных лет дети дадут старт празднованию юбилейного года в Международном детском центре. Танцевально-интерактивное событие пройдет 31 января на Вожатской эспланаде.

«Артек» готовится к своему 95-летнему юбилею, который отметит 16 июня. За несколько десятилетий четыре брезентовые палатки сменились на 37 современных корпусов, один лагерь вырос в девять! Но главный результат, с которым Международный детский центр подходит к этой дате, выражен в количестве детей, побывавших в детском центре. Это более 1,5 миллиона артековцев! Только с 2014 года артековцами стали 178 973 школьников со всего мира! — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

В преддверии 95-летия легендарного лагеря с легендарной историей каждый из артековцев первой смены юбилейного года постарается ответить на вопросы: кто такой артековец? И что включает в себя понятие «Артек»? Ответ ребят станет той самой «Формулой Артека», которая неподвластна человеческому глазу и хранится в сердцах.

Событие начнется с пролога, затем состоится зрелищное научное представление. Именно науке традиционно посвящена первая смена в «Артеке» – на двадцать один день все детские лагеря Центра стали пространством встречи исследователей, энтузиастов и первопроходцев. На Вожатской эспланаде артековцы развернут флаги детских лагерей «Артека», и во время интерактивного действия все вместе дадут старт юбилейному году, — отмечают в оргкомитете мероприятия.

Завершится событие артековской массовкой и праздничным фейерверком.