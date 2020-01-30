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МДЦ "Артек" 31 января даст старт празднованию юбилейного года
фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

МДЦ «Артек» 31 января даст старт празднованию юбилейного года

Опубликовал: КрымPRESS в Артек 20:43 30.01.2020

Участники первой смены «Время наших открытий» – 1812 школьников из 48 субъектов России и четырех стран – соберутся все вместе, чтобы вывести «Формулу Артека». Под артековские песни разных лет дети дадут старт празднованию юбилейного года в Международном детском центре. Танцевально-интерактивное событие пройдет 31 января на Вожатской эспланаде.

«Артек» готовится к своему 95-летнему юбилею, который отметит 16 июня. За несколько десятилетий четыре брезентовые палатки сменились на 37 современных корпусов, один лагерь вырос в девять! Но главный результат, с которым Международный детский центр подходит к этой дате, выражен в количестве детей, побывавших в детском центре. Это более 1,5 миллиона артековцев! Только с 2014 года артековцами стали 178 973 школьников со всего мира! — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

В преддверии 95-летия легендарного лагеря с легендарной историей каждый из артековцев первой смены юбилейного года постарается ответить на вопросы: кто такой артековец? И что включает в себя понятие «Артек»? Ответ ребят станет той самой «Формулой Артека», которая неподвластна человеческому глазу и хранится в сердцах.

Событие начнется с пролога, затем состоится зрелищное научное представление. Именно науке традиционно посвящена первая смена в «Артеке» – на двадцать один день все детские лагеря Центра стали пространством встречи исследователей, энтузиастов и первопроходцев. На Вожатской эспланаде артековцы развернут флаги детских лагерей «Артека», и во время интерактивного действия все вместе дадут старт юбилейному году, — отмечают в оргкомитете мероприятия.

Завершится событие артековской массовкой и праздничным фейерверком.

В 2020 году мы примем 43 633 ребенка, что является абсолютным рекордом за все время существования Артека, – говорит директор МДЦ Константин Федоренко. — С 2014 г. детский центр принял более 6 300 иностранных детей, только за 2019 год эта цифра составила 2 332 ребенка из 87 стран. Это говорит о том, что наши международные образовательные программы, аналогов которым нет за рубежом, пользуются большим вниманием. «Артек» становится площадкой международных финалов детских фестивалей и конкурсов, организуемых нашими партнерами.

МДЦ "Артек" 31 января даст старт празднованию юбилейного года

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