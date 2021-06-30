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МДЦ «Артек» готовится к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

МДЦ «Артек» готовится к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:50 30.06.2021

В рамках седьмой смены «Артек – восьмое чудо света» артековцы приняли участие в акции «На парусах против ветра», посвященной подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в России 9 июня 2022 года. В ходе серии тематических мероприятий ребята вышли в море на шхуне «Святая Татьяна» под алыми парусами, соревновались в гонках на шлюпках ЯЛ-6 и на швертботах «Оптимист».

Значение петровских преобразований для России переоценить невозможно. Стратегическую ставку в укреплении страны он сделал на русский флот, который за прошедшие столетия покрыл себя бессмертной славой. Свой флот есть и у «Артека», морские занятия – это один из лучших способов физического и нравственного развития ребят. Они расширяют кругозор артековцев, погружают их в историю страны, учат дружить, работать в команде, формируют силу воли и характер. Считаю очень правильным, что уже сейчас артековцы постигают флотскую науку под эгидой предстоящего 350-летия со дня рождения основателя русского флота, — цитирует пресс-служба директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

На протяжении смены артековцы знакомятся с морским делом. В «Артеке» совместно с тематическим партнером – РОО «Молодежная Морская Лига» – реализуется образовательная программа, в ходе которой ребята изучают историю российского флота, демонстрируют знание русской семафорной азбуки, азбуки Морзе, швартовки, а также такелажа – знания морских узлов.

Ребята показали, чему научились за смену. Они смогли прикоснуться к истории страны и ее флота, посмотреть тематические фильмы, выйти в море на копии ботика Петра I. Огромную роль в этой работе выполняют преподаватели, которые любят флот и передают эту любовь детям. А главным достижением прошедших соревнований стала дружба между артековцами. Россия – великая морская держава и будет ей всегда, во многом благодаря Петру I, — говорит заместитель руководителя Парусной школы «Артека», капитан 2 ранга Александр Верховский.

Историческая копия ботика Петра Великого – одно из судов артековской флотилии, построенное на верфи «Варяг» в Петрозаводске и спущенное на воду в 2019 году. Ботик был усовершенствован участниками профильной программы «Молодёжной морской лиги»: ребята сами ошкурили все детали ботика, зашпаклевали судно и покрыли специальными натуральными пропитками, а с такелажными работами и покраской детям помогли педагоги.

МДЦ «Артек» готовится к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

Справочно

День 350-летия со дня рождения Петра I будет отмечаться в Российской Федерации 9 июня 2022 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Празднование проводится с учетом большого значения реформ Петра I для истории России.

С 2017 года путевки в Международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путевка» на основе электронного портфолио. За 2017 – 2021 гг. в системе зарегистрировано почти 480 тысяч детей со всей России.

В 2021 году МДЦ «Артек» готов принять 32 000 детей в рамках 15 смен. В «Артеке» созданы все условия эпидемиологической безопасности.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

МДЦ «Артек» готовится к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

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