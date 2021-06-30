МДЦ «Артек» готовится к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

На протяжении смены артековцы знакомятся с морским делом. В «Артеке» совместно с тематическим партнером – РОО «Молодежная Морская Лига» – реализуется образовательная программа, в ходе которой ребята изучают историю российского флота, демонстрируют знание русской семафорной азбуки, азбуки Морзе, швартовки, а также такелажа – знания морских узлов.

Ребята показали, чему научились за смену. Они смогли прикоснуться к истории страны и ее флота, посмотреть тематические фильмы, выйти в море на копии ботика Петра I. Огромную роль в этой работе выполняют преподаватели, которые любят флот и передают эту любовь детям. А главным достижением прошедших соревнований стала дружба между артековцами. Россия – великая морская держава и будет ей всегда, во многом благодаря Петру I, — говорит заместитель руководителя Парусной школы «Артека», капитан 2 ранга Александр Верховский.

Историческая копия ботика Петра Великого – одно из судов артековской флотилии, построенное на верфи «Варяг» в Петрозаводске и спущенное на воду в 2019 году. Ботик был усовершенствован участниками профильной программы «Молодёжной морской лиги»: ребята сами ошкурили все детали ботика, зашпаклевали судно и покрыли специальными натуральными пропитками, а с такелажными работами и покраской детям помогли педагоги.