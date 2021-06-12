МДЦ «Артек» отмечает День России

Международный детский центр «Артек» отмечает День России. В программе седьмой смены «Артек – восьмое чудо света» запланирован целый ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Участие в них принимают 2516 детей из всех 85 российских регионов.
«Артек» – Страна Детства с почти вековой историей. На протяжении десятилетий детский лагерь встречал у себя отважных героев, первооткрывателей космоса, послов мира. И сегодня главные герои – это вы, ребята. Каждый день вы совершаете маленькие подвиги: в учебе, спорте, творчестве. Эти достижения закаляют ваш характер, учат находить решения в сложных ситуациях, ценить друзей и близких, находить силы для помощи слабым. Используйте всю вашу энергию и талант для укрепления мира, учитесь диалогу, умейте быть открытыми. Для этого вам нужно знать историю своего государства, культуру и традиции населяющих ее народов. Любите Россию! Дорожите возможностью узнать о ней как можно больше. Помните, что «Артек» – это мечта, воплотить которую вы можете сами, – отметил в приветственном слове к артековцам директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
В День России артековцы водрузили государственный флаг России на скалах Адалары и на горе Аю-Даг.
В детских лагерях «Артека» проходят следующие события:
- акция видеороликов «Россия вперед» и видеофлешмоб «Многоликая Россия»;
- спортивные соревнования «Вперед, Россия!»;
- развлекательно-познавательные программы «Россия начинается с тебя» и «Игры народов России»;
- фестивали и конкурсы рисунков «Моя страна – Россия!» и «С Россией в сердце»;
- творческие мастерские и конкурсы.
Насладиться удивительными пейзажами своей родной страны ребята могут во время творческих занятий на открытом воздухе: в детском центре проходит большой пленэр «Крым. «Артек». Россия». Артековцы знакомятся с различными техниками в живописи и пишут свои картины. Все работы детей будут представлены на Городе Мастеров 16 июня – в день рождения «Артека».
Во время встреч с интересными людьми артековцы узнают больше об истории своей страны. Среди гостей праздника 12 июня – Владислав Гончаренко, Герой Советского Союза, герой афганской войны, командир звена отдельного штурмового авиационного полка в составе 40-й армии Краснознаменного Туркестанского военного округа, старший лейтенант.
В рамках седьмой смены у каждого детского лагеря «Артека» появился свой герой-вдохновитель. Артековцы чествуют имена таких значимых в судьбе страны людей, как:
- один из основателей советского здравоохранения, основатель «Артека», Зиновий Соловьев;
- русский писатель, драматург Антон Чехов;
- советский детский писатель Аркадий Гайдар;
- писатель, основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский;
- первый космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин;
- летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Комаров;
- советский ученый и авиаконструктор Андрей Туполев;
- военный летчик, дважды Герой Советского Союза Ахмед-хан Султан;
- юная художница Надя Рушева.
Эти выдающиеся люди подарили стране свой талант, мужество, мудрость, внесли огромный вклад в развитие России. Сегодня «Артек», вспоминая об их жизни и судьбах, прививает школьникам гордость за свою страну и ее народ.
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