МДЦ «Артек» отмечает День России

Насладиться удивительными пейзажами своей родной страны ребята могут во время творческих занятий на открытом воздухе: в детском центре проходит большой пленэр «Крым. «Артек». Россия». Артековцы знакомятся с различными техниками в живописи и пишут свои картины. Все работы детей будут представлены на Городе Мастеров 16 июня – в день рождения «Артека».

Во время встреч с интересными людьми артековцы узнают больше об истории своей страны. Среди гостей праздника 12 июня – Владислав Гончаренко, Герой Советского Союза, герой афганской войны, командир звена отдельного штурмового авиационного полка в составе 40-й армии Краснознаменного Туркестанского военного округа, старший лейтенант.

В рамках седьмой смены у каждого детского лагеря «Артека» появился свой герой-вдохновитель. Артековцы чествуют имена таких значимых в судьбе страны людей, как:

один из основателей советского здравоохранения, основатель «Артека», Зиновий Соловьев;

русский писатель, драматург Антон Чехов;

советский детский писатель Аркадий Гайдар;

писатель, основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский;

первый космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин;

летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Комаров;

советский ученый и авиаконструктор Андрей Туполев;

военный летчик, дважды Герой Советского Союза Ахмед-хан Султан;

юная художница Надя Рушева.

Эти выдающиеся люди подарили стране свой талант, мужество, мудрость, внесли огромный вклад в развитие России. Сегодня «Артек», вспоминая об их жизни и судьбах, прививает школьникам гордость за свою страну и ее народ.