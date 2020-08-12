МДЦ «Артек» — партнёр трека «Новые компетенции» форума «Сильные идеи для нового времени»

Легендарный детский центр «Артек» в Крыму стал тематическим партнёром федерального форума «Сильные идеи для нового времени», который организует 27-28 сентября в Сочи Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс.
На форуме авторы 100 лучших идей по перезагрузке образования, экономики, социальной и технологической сфер смогут лично представить свои работы руководству страны. Причём, предложить свои оригинальные идеи развития страны сможет не только взрослые, но и каждый ребёнок! — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».
Дети, которые посетят МЦД «Артек» в августе, смогут стать участниками партнёрского форсайт-фестиваля и рассказать, как с их точки зрения должно выглядеть образование будущего – в какой школе они хотели бы учиться, какими новыми знаниями они хотели бы обладать и как должен формироваться образ идеального учителя.
Обсуждая повестку образования мы должны посмотреть на неё глазами детей и спрашивать их и о школе, и об учителе их мечты, и о том, что им нужно, чтобы запустить свой технологический стартап, а также каким новым профессиям они бы хотели научиться, и как видят себя через 10 лет на рынке руда будущего. Агентство стратегических инициатив уже реализует ряд проектов с участием детей и в рамках реализации программы «Кадры будущего для регионов», и в кружковом движении Национальной технологической инициативы. Участие команды «Артека», уверена, привнесёт новые идеи по изменению повестки образования, – рассказала куратор трека «Новые компетенции» форума АСИ Юлия Ханьжина.
Все поступающие идеи будут размещены на платформе форума, где пройдут экспертизу и получат шанс быть представленными руководству страны, после чего уже в виде полноценных оформленных проектов будут внедрены в реальную практику в российских регионах. Руководство МДЦ «Артек» и команда партнеров АСИ после форума будет сопровождать сформировавшиеся детские проектные команды и способствовать реализации их лучших решений.
Взаимодействие в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» – уникальная возможность для «артековцев» уже в столь юном возрасте принять реальное участие в развитии страны. Это тот случай, когда дети и подростки могут действительно повлиять на то, что именно они будут изучать в ближайшее время в школах и вузах и в какой форме. Разработка идей и проектов, устремлённых в будущее, – задача насколько творческая, настолько и нетипичная, и оттого ещё более интересная для всех гостей и педагогического коллектива «Артека», – заявил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
К настоящему моменту в разделе «Новые компетенции» на платформе форума загружены свыше 500 идей, доступных для изучения и голосования. Они касаются развития профессионального образования, в том числе в IT-сфере, новых возможностей дистанционного обучения, геймификации образовательных процессов, внедрения оценки качества образовательных программ с помощью искусственного интеллекта и других актуальных вопросов.
СПРАВКА:
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (www.asi.ru) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет президент России Владимир Путин. Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития. Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей «За бизнес», программа «100 городских лидеров», модель повышения инновационной открытости крупных компаний, Университет 20.35 и платформа Национальной технологической инициативы.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов. Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.
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