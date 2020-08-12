МДЦ «Артек» — партнёр трека «Новые компетенции» форума «Сильные идеи для нового времени»

Легендарный детский центр «Артек» в Крыму стал тематическим партнёром федерального форума «Сильные идеи для нового времени», который организует 27-28 сентября в Сочи Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс.

На форуме авторы 100 лучших идей по перезагрузке образования, экономики, социальной и технологической сфер смогут лично представить свои работы руководству страны. Причём, предложить свои оригинальные идеи развития страны сможет не только взрослые, но и каждый ребёнок! — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

Дети, которые посетят МЦД «Артек» в августе, смогут стать участниками партнёрского форсайт-фестиваля и рассказать, как с их точки зрения должно выглядеть образование будущего – в какой школе они хотели бы учиться, какими новыми знаниями они хотели бы обладать и как должен формироваться образ идеального учителя.

Обсуждая повестку образования мы должны посмотреть на неё глазами детей и спрашивать их и о школе, и об учителе их мечты, и о том, что им нужно, чтобы запустить свой технологический стартап, а также каким новым профессиям они бы хотели научиться, и как видят себя через 10 лет на рынке руда будущего. Агентство стратегических инициатив уже реализует ряд проектов с участием детей и в рамках реализации программы «Кадры будущего для регионов», и в кружковом движении Национальной технологической инициативы. Участие команды «Артека», уверена, привнесёт новые идеи по изменению повестки образования, – рассказала куратор трека «Новые компетенции» форума АСИ Юлия Ханьжина.

Все поступающие идеи будут размещены на платформе форума, где пройдут экспертизу и получат шанс быть представленными руководству страны, после чего уже в виде полноценных оформленных проектов будут внедрены в реальную практику в российских регионах. Руководство МДЦ «Артек» и команда партнеров АСИ после форума будет сопровождать сформировавшиеся детские проектные команды и способствовать реализации их лучших решений.

Взаимодействие в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» – уникальная возможность для «артековцев» уже в столь юном возрасте принять реальное участие в развитии страны. Это тот случай, когда дети и подростки могут действительно повлиять на то, что именно они будут изучать в ближайшее время в школах и вузах и в какой форме. Разработка идей и проектов, устремлённых в будущее, – задача насколько творческая, настолько и нетипичная, и оттого ещё более интересная для всех гостей и педагогического коллектива «Артека», – заявил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

К настоящему моменту в разделе «Новые компетенции» на платформе форума загружены свыше 500 идей, доступных для изучения и голосования. Они касаются развития профессионального образования, в том числе в IT-сфере, новых возможностей дистанционного обучения, геймификации образовательных процессов, внедрения оценки качества образовательных программ с помощью искусственного интеллекта и других актуальных вопросов.

СПРАВКА:

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» ( www . asi . ru Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития. Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей «За бизнес», программа «100 городских лидеров», модель повышения инновационной открытости крупных компаний, Университет 20.35 и платформа Национальной технологической инициативы.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов. Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.