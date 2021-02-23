МДЦ «Артек» поздравляет защитников Отечества

В День защитников Отечества Международный детский центр «Артек» поздравляет всех причастных к этому празднику чести и отваги, доблести и верности воинскому долгу.

Артековцы чтят подвиг российского солдата, отдают дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны.

Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локальных военных действий. Возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение — будущих защитников Отечества. Пусть сегодня каждый ощутит радость мирной жизни, которую дарят славные сыны и дочери нашей Родины. Искренне желаем всем крепкого здоровья, мирного неба и новых свершений, — говорится в поздравлении артекоовцев.