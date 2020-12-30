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Артековцы поздравляют с Новым годом

МДЦ «Артек» приглашает встретить Новогоднюю ночь вместе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 30.12.2020

МДЦ «Артек» не изменил своим традициям и новогоднюю ночь 2021 года встретит на Дворцовой площади, у девятиметровой красавицы елки. 31 декабря, в 23.30, к прямому эфиру ВКонтакте подключатся большие и маленькие, настоящие и будущие, далекие и близкие артековцы разных поколений! Онлайн-праздник даст старт Новому году и подведет итоги одиннадцати онлайн-проектов уходящего года.

У артековцев есть любимая зимняя сказка – «Двенадцать месяцев». В ней происходит чудо, встречаются все месяцы года сразу. А в новогоднем эфире онлайн-проекта встретятся все одиннадцать часовых поясов нашей большой страны – от Владивостока до Калининграда. Жители острова Русский смогут передать привет друзьям с Балтики, а крымчане – поздравить ямальцев.

В этом году «Артек» и почти 29 тысяч ребят из разных регионов нашей страны и 60 стран мира доказали, что нет преград для настоящей дружбы. А в новогоднюю ночь все убедятся, что нет их и для настоящего, искреннего праздника.

Для артековцев споют финалисты шоу «Голос.Дети» Алина Сансынбай и Егор Ермолаев, детский музыкальный театр «Домисольки», свои творческие поздравления подготовили и педагоги детского центра. Вместе участники проекта и их вожатые вспомнят самые яркие моменты уходящего года, встретят гостей, примут поздравления от Деда Мороза из Великого Устюга и друзей со всего мира, загадают желания. Специально для этого с Дворцовой площади, где светится огнями новогодняя артековская елка, ведущие онлайн-проекта выйдут в эфир.

После боя курантов «Артек» продолжит дарить и принимать поздравления, веселиться, мечтать и готовиться к первой смене 2021 года, которая стартует в «Артеке» 4 января!

МДЦ «Артек» приглашает встретить Новогоднюю ночь вместе

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