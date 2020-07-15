МДЦ «Артек» принимает детей Крыма и Севастополя

15 июля Международный детский центр «Артек» принимает первых детей в летнем сезоне 2020 года. 1060 ребят из Крыма и Севастополя станут участниками 8 смены «Остров Дружбы – «Артек», которая продлится 21 день.

В этой смене – все по-особенному. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора внесены изменения в формат работы центра и проработана новая схема приема детей. На этот раз заезд проводится в один день. Заезд сопровождается усиленными мерами санитарной безопасности. Дети проходят медосмотр в два этапа: направляющая сторона организует медицинский осмотр детей и дистанционную термометрию перед посадкой в транспорт, а затем углубленный осмотр с двойным фильтром осуществляется в детском центре, — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

Как рассказал директор Константин Федоренко, детский центр на 100% готов к оздоровительному сезону, все действия персонала во время заезда заранее отработаны, а с учетом рекомендаций Роспотребнадзора средствами индивидуальной защиты и дезинфекции в «Артеке» оборудованы все помещения для проживания, столовые и рекреации. Кроме этого, за учреждением согласно утвержденной маршрутизации закреплен ряд медицинских учреждений Крыма, которые при необходимости готовы оказывать медицинскую помощь.

Накануне заезда детей, 14 июня, проведена дезинфекция с применением специального раствора силами и средствами Главного управления МЧС России по Республике Крым. Была обработана площадь в 61900 квадратный метр, куда вошли помещения и рекреации, транспорт, а также прогулочные зоны и спортивные площадки, — подчёркивают в МДЦ.

Укомплектован полностью кадровый состав детского центра, постоянно проводятся инструктажи, а соблюдение масочно-перчаточного режима стало обязательным. С детьми будут работать педагоги, которые имеют опыт работы в «Артеке» не менее года. Вожатые за эти три месяца выросли в профессиональном плане: занимались в школе педагогического работника, повышали квалификацию в режиме дистанционного обучения.

В течение трех недель юные крымчане пройдут интересный и познавательный путь в экспедиции «Остров дружбы – Артек». Незримой спутницей ребят во время смены станет главная героиня книги смены Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», которая в свои девять лет точно знает, как жить: не обижать слабых, помогать, кому нужно, быть доброй и веселой, радовать окружающих. И, конечно, дружить по-настоящему, по-артековски! — говорят в «Артеке».

В драматургии смены представлены три сюжетных линии: «Память сердца» (75-летие Победы), «Наш вожатый лучше всех!» (95-летие «Артека») и «Культурный код России «Мы разные – мы вместе!». Среди основных событий смены – праздник ко Дню вожатого, фестиваль песни «Когда поет Артек», акция «Бессмертный полк», фестиваль культур народов Крыма. Ребята отметят День дружбы и день рождения детского лагеря «Кипарисный».

Все мероприятия для участников смены будут проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.