МДЦ «Артек» присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк»

9 Мая, в День 75-летия Победы, Международный детский центр присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк».

К юбилейной дате дети со всего мира, участники онлайн-проекта «Время памяти и славы», прислали в «Артек» семейную реликвию. На старых фото – вечно молодые герои-победители. В сложившейся ситуации, когда весь мир переживает трудные времена и мы остаемся дома, «Бессмертный полк» нескончаемой рекой течет над Аю-Дагом, главным символом Страны Детства, — отмечают в пресс-службе МДЦ «Артек».

Великая Отечественная война закончилась победой над фашизмом. Но цена победы — миллионы погибших, разрушенные города, сожженные села. «Только б не было войны» —так говорили участники тех страшных событий, защитившие мир от фашизма! «Только б не было войны» — говорят юные участники онлайн-проекта в своих письмах.

Яна Щербина:

Мой прадедушка Чаликов Андрей Игнатьевич был призван на фронт в 1943 году. Туда, где смерть была ежеминутно рядом, он уходил из родного дома уже в третий раз. Судьба уберегла его в гражданскую, сохранила жизнь в войне с белофиннами. Уходя на Великую Отечественную, он говорил жене Евдокии Семёновне: «Сердцем чувствую, Евдокиюшка, в третий раз домой не вернусь». В минуту прощания с женой, четырьмя детьми, он знал, что видит их в последний раз. Ни молитвы, ни большая любовь моей прабабушки Евдокии Семёновны не уберегли прадедушку Андрея. 14 июня 1943 года мой прадед погиб. Ему было 44 года.

Константин Невзоров:

Мой дед рассказывал о войне редко. Но из того, что он говорил, мы узнали, что молодые солдаты, когда начинался бой, вместо того, чтобы укрыться в окопах, выскакивали и кричали «Мама!». Их тут же убивали. Когда евреев строем уводили на казнь, они выпихивали своих детей русским, стоявшим у дороги. И русские прятали их за свои спины, а потом растили как своих. Бывало, что солдат перебрасывали на новые позиции, и они долго шли пешком. А завидев колодец, бросались к нему пить. И опуская ведро, видели на дне колодца мертвых детей. Туда их бросали фашисты. Их полк шел на Вислу. На переправе дед получил ранение.

Дарья Арсентьева:

У меня три прадеда, все они участвовали в Великой Отечественной войне. Степановы Николай Иванович и Константин Николаевич были ранены и отправлены на лечение домой. А мой прадед Ковтун Иван Данилович воевал с первых дней войны сапером на Первом Украинском фронте, освобождал Прагу. Награждён орденом Красной Звёзды. Я всегда помню о своих прадедах и горжусь ими! Спасибо им за нашу жизнь.

Скачкова Виктория:

Мой прадедушка Скачков Владимир Андреевич участвовал в обороне столицы нашей Родины. Он служил в 139 полку связи Московского фронта ПВО в должности заместителя командира радио-батальона по политчасти. Мой прадедушка является участником великого исторического события – военного парада, проведенного 07 ноября 1941 года на Красной площади в Москве . По фронтовым дорогам он прошагал от Москвы до Кёнигсберга в составе западного и 3-го Белорусского фронтов.

Делятся участники онлайн-проекта «Время памяти и славы» не только своими рассказами, но и дневниками свидетелей далеких военных лет:

Сегодня второй день войны. Я от соседских баб слышала, что уже много молодых ребят погибло на поле боя. Никогда я так быстро не взрослела от кошмара, происходящего вокруг. Целую ночь сегодня думала о том, как же там отец, сёстры и соседский мальчишка, который ушёл служить в начале этого лета. Леденящие душу и безжалостные глаза войны смотрят стволами орудий на бойцов, идущих в атаку, страшными кровавыми ранами — на всех, не щадя никого, неся только горе и смерть. Грубые ее руки-клешни вырывают жертвы из каждого дома, каждой семьи. Ничего тебе, немец, «наш Брат» не отдаст. Не для того наши матери родили нас, чтобы быть рабами. Кровью, слезами Русь великую защитим! (Из дневника 11-летней Александры Гладких, 1941 год).

В Год памяти и славы 1 мая впервые за 95-летнюю историю «Артек» запустил масштабный международный онлайн-проект «Время памяти и славы». В программе центральное место занимают события, посвященные героическому подвигу нашей страны в борьбе с фашизмом. Дети и взрослые вместе с «Артеком в формате онлайн участвуют в акции «Георгиевская ленточка», делают открытки для ветеранов, возлагают цветы к обелискам, готовят фронтовую кашу, читают стихи и книгу о войне, поют военные песни. Для детей проходят образовательные проекты – сетевой образовательный модуль «А может, не было войны…» и онлайн-викторина «Артек в истории Победы».

Онлайн-проект «Время памяти и славы» продолжается. Продолжаются и события, приуроченные к 75-летию Великой Победы.

#АртекПомнит! #АртекГордится!