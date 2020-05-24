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Фото: МДЦ "Артек"

МДЦ «Артек» в первую смену готов принять только детей из Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:27 24.05.2020

Заместитель председателя Совета министров РК – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская рассказала об условиях предоставления путевок в МДЦ «Артек»:

Начали работать вместе с министерством образования и муниципальными органами власти по подготовке списков детей для оздоровления в «Артеке», если такое решение будет окончательно принято. Обязательным условием, конечно, будет тестирование детей – это их безопасность, безопасность всех детей, которые туда приедут.

По словам Елены Романовской, отмечают в пресс-службе  Управления информации и пресс-службы Главы РК, если власти Крыма получат разрешение на отправку детей в «Артек», то первая смена будет состоять из 1 200 крымских детей.

МДЦ "Артек" в первую смену готов принять только детей из Крыма

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