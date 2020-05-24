МДЦ «Артек» в первую смену готов принять только детей из Крыма

Заместитель председателя Совета министров РК – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская рассказала об условиях предоставления путевок в МДЦ «Артек»:

Начали работать вместе с министерством образования и муниципальными органами власти по подготовке списков детей для оздоровления в «Артеке», если такое решение будет окончательно принято. Обязательным условием, конечно, будет тестирование детей – это их безопасность, безопасность всех детей, которые туда приедут.

По словам Елены Романовской, отмечают в пресс-службе Управления информации и пресс-службы Главы РК, если власти Крыма получат разрешение на отправку детей в «Артек», то первая смена будет состоять из 1 200 крымских детей.