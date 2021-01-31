МДЦ «Артек» встречает детей из разных регионов страны

29 января Международный детский центр (МДЦ) «Артек» открыл двери для ребят из регионов, благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Участниками второй смены 2021 года «На пороге научных открытий» стали 1420 детей из 63 российских регионов. Школьников, получивших путевки по региональным квотам, а также победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» принимают пять детских лагерей «Артека». Смена продлится 21 день.

«Артек» ведет активную работу по обеспечению безопасности детей. Положительный опыт деятельности центра в течение непростого прошлого года позволил выработать новые регламенты по предупреждению возможного инфицирования.

Безопасность детей всегда была и остается одним из главных приоритетов «Артека». Комплекс реализуемых мероприятий предусматривает реагирование на любые возможные угрозы. Защита ребят от новой инфекции, вне всякого сомнения, является сегодня важнейшей задачей, которую мы решаем, используя как собственный опыт, так и рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России, с которыми всегда работаем в тесном взаимодействии, – отмечает директор «Артека» Константин Федоренко.

В Год науки и технологий вторую артековскую смену нового года посвятили увлекательным научным открытиям, исследованиям, детскому изобретательству. За 21 день в «Артеке» пройдут тематические семинары и мастер-классы, выставки и конференции, интерактивные уроки. Ключевым событием станет Фестиваль науки в «Артеке», который состоится в День науки, 8 февраля.

Артековцы станут друг для друга провожатыми в мире науки. Участники профильной программы расскажут сверстникам об основах кристаллографии, покажут, как из подручных средств создать роботов, запустят модели беспилотников, созданных на 3D-принтере. Ребята смогут почувствовать себя «повелителями молний» на представлении тесла-шоу, совершить путешествие по виртуальным мирам в VR-кинотеатре. Организатором событий смены вместе с «Артеком» выступают партнеры детского центра: ООО «Стартнаука», Курчатовский институт.

В первую очередь мы пытаемся увлечь ребят наукой, преподнести ее с интересной стороны, – рассказывает куратор смены Сергей Кобильченко. – В течение смены пройдут соревнования по киберспорту, научно-интеллектуальным играм, научно-исследовательские конференции, научные «бои». Будут проходить экспериментариумы и занятия с элементами научного шоу, что позволит артековцам показать волшебство и красоту науки.

Дети примут участие в общеартековской научно-исследовательской конференции «Этот удивительный мир», встретятся с учеными Курчатовского института на открытом лектории «Время удивлять – крымская наука».

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».