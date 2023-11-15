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МДЦ «Артек» и ВДНХ связал телемост

МДЦ «Артек» и ВДНХ связал телемост

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:18 15.11.2023

В официальном сообществе МДЦ «Артек» ВКонтакте состоялся традиционный прямой эфир, посвященный старту 13-й смены. Его участниками стали директор «Артека» Константин Федоренко и сотрудники Международного детского центра, а в формате телемоста к эфиру подключились артековцы, находящиеся на площадке детского центра на выставке-форуме «Россия».

МДЦ «Артек» и ВДНХ связал телемост

Прямые эфиры «Артека» проходят традиционно. Гостем эфира, приуроченного к старту 13 смены, стал директор «Артека» Константин Федоренко. Он рассказал о том, как детский центр готовится к столетию и призвал всех принимать участие в конкурсах и акциях, посвященных этому событию.

МДЦ «Артек» и ВДНХ связал телемост

В формате телемоста «Артек» связался с площадкой Международного детского центра на ВДНХ. Там собрались сотрудники, артековцы и взрослые, чья жизнь связана со Страной Детства. В Москве создана настоящая артековская атмосфера. Взрослые и дети вместе станцевали традиционную «Коломийку» и передали привет артековцам 13-й смены.

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МДЦ «Артек» и ВДНХ связал телемост

В этот раз гостем артековской студии стал фельдшер пункта неотложной медицинской помощи МДЦ «Артек» Григорий Ходыкин. Он рассказал о медицинском сопровождении в рамках заезда, а также о деятельности профильных медицинских отрядов. Своей историей со зрителями поделился и вожатый детского центра Артем Асланян.

МДЦ «Артек» и ВДНХ связал телемост

В завершении эфира перед зрителями выступил руководитель программы смены Юрий Кравченко. Он рассказал о тематике 13-й смены и о том, чему научатся дети за 21 день.

Фото, видео и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

 

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