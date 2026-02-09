МДЦ «Артек» намерен открыть представительства за рубежом

Представительства в зарубежных странах планирует открыть международный детский центр «Артек» в ближайшие годы, сообщили ТАСС в пресс-службе международного центра.

В планах на ближайшие четыре года — открытие представительств в других странах. Данный вопрос прорабатывается с целью реализации образовательных программ, направленных на продвижение российских образовательных методик, реализации образовательных программ, направленных на продвижение русского языка и российской культуры за рубежом, — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года международный детский центр «Артек» принял рекордное число ребят из-за рубежа — лагерь посетили 2 550 детей из 81 страны, что на 96% больше уровня 2024 года. Всего в прошлом году артековцами стали 41 730 детей из всех регионов РФ и более 80 зарубежных стран.

«Артек» — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года «Артек» отметил столетие.

источник: ТАСС

Просмотры: 6