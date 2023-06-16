МДЦ «Артек» отмечает свой День Рождения

16 июня 2023 года Международный детский центр «Артек» отмечает свой 98-й День рождения — здесь фоторепортажи и подробности события. В праздничных мероприятиях участвуют более 3000 детей из разных регионов России, а также Индии, Казахстана и ЮАР. А вместе с ними Страну Детства поздравляют тысячи артековцев разных поколений по всему миру.

Праздничный день начался с торжественных линеек во всех детских лагерях «Артека», в том числе в его первенце, в «Морском», который также отмечает свой день рождения. Именно здесь 98 лет назад с четырех брезентовых палаток и первой линейки началась история Страны Детства.

Дети приняли участие в церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации и вместе исполнили Гимн страны. В торжественной обстановке был поднят флаг «Артека» – много лет этот ритуал подтверждает верность традициям, символизирует единство и силу артековского братства.

Обращаясь к воспитанникам детского центра, директор «Артека» Константин Федоренко отметил:

История «Артека» тесно связана с историей нашей страны. На протяжении 98 лет своим трудом, подвигами, действиями артековцы доказывали, что достойны носить это высокое звание. Сегодня я поздравляю каждого из вас. Я желаю, чтобы девиз «артековец сегодня – артековец всегда» вы пронесли через всю жизнь. Помните, что Россия верит в вас. Уверен, что у вас все получится.

По традиции прозвучали особые пожелания в адрес тех, кто родился в один день с «Артеком».

Сегодня мой день рождения, а также День рождения «Артека» и «Морского». Мне подарили подарок, поздравили всем лагерем, это очень приятно, – сказал Данила Сенников из Хабаровска.

День рождения «Артека» продолжился на набережной детского центра, где развернулся грандиозный Город мастеров «Страницы летописи творчества». Тон празднику дружбы и творчества задала быстрая и яркая композиция барабанщиков. Здесь каждый артековец смог попробовать себя в творческих, спортивных и образовательных активностях.

Вниманию ребят были представлены 65 станций, включающих площадки краеведения, киберспорта, бадминтона, дартса, волейбола, гольфа, футбола. В мастерских артековцы готовили открытки «С Днем рождения, Артек!», занимались швейным мастерством, выжиганием, вышивкой, квиллингом, бисероплетением, диджеингом. Любознательные школьники открыли для себя много нового на таких станциях, как астрономия, авиамоделирование, автодело, археология, экология.

Я был на станции авиамоделирования, где сделал своими руками небольшой самолет. Я узнал много новой для себя информации, из каких частей состоит самолет и как правильно он собирается. В день рождения желаю «Артеку» быть всегда таким же красивым, — сказал Елисей Васильев, г. Чебоксары.

Широко было представлено историческое направление: воспитанники детского центра прошли «артековскими маршрутами», изучили «литературную карту Артека», спели артековские песни и разучили артековские игры.

Я узнал, что в Крыму и в «Артеке» побывало множество авторов знаменитых произведений. Здесь были Пушкин, Грин, Михалков и другие известные авторы. Я люблю «Артек», поэтому побывал на всех площадках, посвященных истории Страны Детства. Желаю «Артеку» новых достижений и веселых детей, – поделился Семен Роман, г. Зеленогорск, Красноярский край.

Отдельное направление заняла морская тематика – желающие смогли ощутить себя юнгами и освоить такелаж, семафор, узельную технику.

Все станции с морской тематикой занимают отдельное место в моем сердце. Я уже была на станции семафора, где научилась показывать различные слова и вязать морские узлы, освоила такелаж. В день рождения желаю «Артеку» всегда стремиться к лучшему и развиваться дальше, – пожелала Варвара Коваль, г. Владивосток.

Никого не оставили равнодушными выступления юных артистов: состоялись сольные выступления трех духовых оркестров – участников тематической программы Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова». Также свои площадки представили Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки, Федеральное агентство по делам национальностей, «Академия Керамики», БФ «Паритет», МСЧ по Республике Крым, Фонд поддержки международных детских и молодёжных инициатив «Содружество».

В это же время в акватории «Артека» развернулось настоящее состязание – свое умение управлять различными плавсредствами продемонстрировали как артековцы морских программ, так и опытные специалисты. Праздник напомнил детям об истории создания российского флота и о том, кто стоял у его истоков – императоре Петре Великом, а также дал детям представление о современных морских программах на примере артековских профильных отрядов и секций.

Строем перед отрядами, разместившимися на набережной им. Юрия Гагарина, прошли точная копия ботика Петра I, шхуна «Святая Татьяна», крейсерская яхта «Круиз», 16 яхт «Оптимист», 6 ялов. Кроме того, в День рождения к артековской флотилии присоединились катера Росгвардии, МЧС, пограничной службы ФСБ России и друзья из Черноморского флота Российской Федерации. Так, из Севастополя в гости к воспитанникам детского центра пришел фрегат «Херсонес» и противопожарный корабль, который продемонстрировал зрителям свои возможности. Ребята радостными возгласами приветствовали суда артековского флота и своих гостей.

Затем в море прошла показательная гонка судов по классам. Яхты, ялы и каяки взяли старт, преодолели дистанцию между буйками и финишировали в порту «Артека». Зрители увидели выучку и мастерство юных спортсменов, а самим участникам гонка подарила заряд эмоций.

Мне понравился парад, особенно корабль с алыми парусами, потому что он именно такой, каким я себе его представляла, когда читала книгу Александра Грина. Я очень счастлива, что праздную День рождения «Артека» здесь, потому что от этого праздника появляется какая-то особенная атмосфера. Я желаю «Артеку» процветания, чтобы он продолжал радовать детей России, – поделилась Алена Попова, г. Пермь.

Морское шоу многочисленных судов стало кульминационной точкой всего торжественного действа. Завершится праздник, посвященный Дню рождения «Артека», «Встречей перед расставанием», торжественной клятвой артековцев, в которой все ребята пообещают друг другу хранить дружбу, обретенную здесь, и быть верными девизу «артековец сегодня – артековец всегда».

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»

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