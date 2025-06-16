МДЦ «Артек» отмечает свой вековой юбилей

16 июня 2025 года Международный детский центр «Артек» празднует 100-летие. За вековую историю в лагере побывали более 1 800 000 детей со всего мира, а уникальные методики центра масштабируются по всей стране. Меры по развитию образовательной инфраструктуры, поддержке подрастающего поколения и созданию условий для развития талантов и самореализации детей нашей страны с 2025 года входят в нацпроект «Молодёжь и дети» .

В Год детского отдыха в системе образования по всей стране и за ее пределами проходят праздничные и просветительские мероприятия в честь 100-летия МДЦ «Артек»: с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя с юбилейным логотипом «Артека», Банком России выпущена памятная серебряная монета номиналом 3 рубля «100-летие Международного детского центра “Артек”», в лагере «Лазурный» открыт самый высокий в России уличный скалодром, в прокат вышел художественный фильм «Артек. Сквозь столетия». К юбилею был учрежден почетный знак «Вожатый России», а первой эту награду получила вожатая «Артека» в 1965–1966 годах Роза Яковлевна Шатыро из Республики Татарстан за значительный вклад в воспитание и просвещение подрастающего поколения.

Кроме того, делегация «Артека» посетила Китай, Северную Корею, Армению, Киргизию, Абхазию, Белоруссию и Кубу. Кульминацией празднования 100-летия стал возрожденный Международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», который проходил в «Артеке» с 12 по 16 июня. Более 4000 участников из 89 регионов России и 32 стран мира объединились вокруг идей дружбы, культурного диалога, патриотизма и исторической памяти. посетителей ждут тематические фотовыставки об истории и традициях легендарного лагеря

Сегодня “Артек” – это лучший международный детский центр. Вожатые “Артека” – это лучшие вожатые мира. Все, кто был однажды в “Артеке”, становятся примером для своих сверстников. И так же, как и 100 лет назад, сегодня все дети стремятся попасть в центр. Мы продолжаем поддерживать, развивать “Артек”, его филиалы работают в Запорожской области и в Севастополе. В центре обучаются советники директоров школ по воспитанию. И мы будем делать все, чтобы частичка “Артека” была в душе каждого школьника, – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

История «Артека» начиналась с нескольких палаток у Черного моря, а сейчас это настоящая страна детства: современная инфраструктура, уютные корпуса, береговая линия с детскими пляжами протяженностью 4 км, благоустроенная территория площадью 218 га, включая парковые зоны площадью 102 га, стадион, спортивные площадки, своя школа и многое другое. В состав «Артека» входит 9 лагерей («Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Полевой», «Речной», «Озерный», «Хрустальный», «Янтарный», «Морской»), в которых ежегодно отдыхают порядка 42 тысяч детей.

Быть артековцем – значит быть частью большой дружной семьи, объединённой общими ценностями: патриотизмом, уважением к традициям и открытостью новым идеям, – сказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

«Артек» работает круглогодично и принимает учащихся 5-11 классов, которым до окончания смены, на которую они направлены, не исполнилось 18 лет. В летний период центр открыт для детей с 8 до 17 лет включительно. Детский центр работает круглый год, но артековцам не нужно прерывать обучение в школе – в лагере работает собственная школа, где ребята даже вдали от дома получают полноценное образование.

Попасть в «Артек» можно совершенно бесплатно: путевки предоставляются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Достаточно загрузить свое портфолио с достижениями за последние 3 года в личный кабинет АИС «Артек» ( артек.дети ) и ждать результатов конкурсного отбора.

Любой ребенок, проявивший свой талант в школе, на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, кружках и секциях, может попасть в лучший лагерь страны. Его увлечения, страсть и вдохновение обязательно приведут его к успеху. Чтобы рассказать об этих возможностях, с июня запущена социальная информационная кампания «Огонек таланта». Идея кампании — рассказать о том, что «Артек» — это символ реализации потенциала, место, где огоньки таланта встречаются и вдохновляют друг друга на новые свершения.

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»

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