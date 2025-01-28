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Новости Республики
МДЦ "Артек" в 2024 году принял 40,2 тыс. детей по льготным путевкам
иллюстрация: официальная страница МДЦ "Артек" ВКонтакте

МДЦ «Артек» в 2024 году принял 40,2 тыс. детей по льготным путевкам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:32 28.01.2025

Более 40 тыс. детей отдохнули в международном детском лагере «Артек» в Республике Крым по льготным путевкам в 2024 году. Об этом сообщается в презентации министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентины Лаврик, которую она представила на семинаре-практикуме «Духовно-просветительские проекты Крымской митрополии», проведенном в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.

[В 2024 году] 40,2 тыс. детей отдохнули в МДЦ «Артек» [по льготным путевкам], — говорится в презентации.

Также в презентации указывается, что всего по льготным путевкам в Крыму отдохнули 68,4 тыс. детей в 2024 году. В частности, Запорожской области регион принял 3,9 тыс. человек, из Херсонской — около 1,1 тыс., из Донецкой и Луганской народных республик — 3,2 тыс. и 3,3 тыс. детей соответственно. Также более 17 тыс. детей приехали из Белгородской области и 1,2 тыс. — из Оренбургской. Среди детей из самой Республики Крым по льготным путевкам отдохнули более 27,5 тыс. человек. Около 10,8 тыс. детей приехали из других субъектов РФ.

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Лаврик уточнила, что Республика Крым оплачивает нахождение в оздоровительных лагерях учащихся, относящихся к одной из 19 льготных категорий.

Это дети военнослужащих, дети, пострадавшие от агрессии Украины, получившие увечья. Это дети, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве и при выполнении служебных обязанностей, — сказала она.

Ранее в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Республики Крым сообщили, что в 2023 году по льготным путевкам за время летних каникул в Крыму отдохнули более 55 тыс. детей.

источник: ТАСС

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