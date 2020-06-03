Мебель для чистых помещений – обстановка в «антибактериальном» стиле

Что делает настоящий медицинский кабинет, процедурную, лабораторию, операционную, даже аптеку такими, какими они и являются: по функции, обустройству, атмосфере, дизайну? В первую очередь, мебель для чистых помещений. В лечебных учреждениях вы почти не увидите привычных офисных шкафов, тумб, полок, кресел и диванов.

Здесь все подчинено эргономике, чистоте, прозрачности, прочности и воздушности одновременно. Сочетание стекла и нержавеющей стали идеально подходит под функционал фармакологических и медицинских помещений. Нужно помнить, что и само понятие «чистое помещение» подразумевает минимальное внесение «чуждых» частиц, бактерий и химсоединений. Здесь все должно быть стерильно.

На сайте компании «Иноксфарм» представлен широкий ассортимент такой специальной мебели: стеллажи и стойки, столы и шкафы, скамьи и сушилки… Для удобства вся мебель для чистых помещений классифицирована – это со стороны кажется, что нет разницы, например, между лабораторными и медицинскими шкафами. Функции – разные, отсюда и особенности дизайна и решений конструкций.

Важно, что вся представленная мебель четко соответствует предъявляемым стандартам. Она надежна и прочна, одновременно мобильна и эргономична. Конструкции, изготовленные из нержавеющей стали исключают возможность случайных повреждений, устойчивы к вибрации, воздействию химических препаратов, реагентов, агрессивных веществ.

Реформы здравоохранения, как бы их не ругали, дали новые правила и стандарты обустройства медицинских кабинетов. В том числе, санитарно-эпидемиологические. Мебель из стали и стекла легко дезинфицируется, на ней не собирается пыль и грязь, ее легко покрыть защитными составами. Специалисты «Иноксфарм» имеют квалификацию и опыт, отвечающие и требованиям Роспотребнадзора, и современного дизайна. Самое главное, вся представленная на сайте компании мебель – не предел возможностей. Полный цикл работ подразумевает: замеры площади, эскизы и чертежи, выбор варианта комплектации изготовление самой мебели по необходимым размерам, сборку и установку «под ключ».

Как выбрать правильную мебель для чистых помещений? Во-первых, нужно перейти на сайт «Иноксфарм».

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