Мебель для кабинета руководителя: как сделать выбор, который оправдает средства

Ох уж эти бизнес-тонкости… Знатоки соврать не дадут, если компания (чем бы она не занималась) хочет завоевать своё «место под солнцем», должна в своей деятельности продумывать всё до мелочей. И один из главных моментов — самопрезентация: репутация создаётся как пазл из множества деталей, каждая из которых играет свою роль. Так вот, по статистике, больше шансов на успех сегодня имеют организации, должным образом организующие свою офисную работу. А точнее — обустраивающие пространство в соответствии с требованиями времени.

Специалисты утверждают: функциональный, стильный офис, одинаково комфортный и для сотрудников, и для клиентов — нынче решает многое. Причём речь ведут не только об общедоступных территориях, но и тех, доступ в которые ограничен и «заточен» на приём далеко не всех визитёров. Кабинет руководителя из таких. Почему при… в общем-то… закрытости для большинства его интерьер так важен? Это помещение, подчёркивают эксперты, зачастую становится местом решающих событий, презентуя без преувеличения компанию «лицом». И статистические данные по этому поводу красноречивы: хорошо оформленные кабинеты с добротной мебелью буквально помогают своим хозяевам склонять «чашу весов» в переговорах, при сделках, общении и т.д. в нужную сторону.

Хорошая новость в том, что в современных условиях обустроить кабинет руководителя «как положено» особых проблем не составляет. Главный плюс: собирать его по частям — в одном магазине приобретать стол, в другом — кресла, а шкафы и вовсе разыскивать по всем городам и весям — не приходится. Лучший вариант решения задачи: специализированные магазины https://infinity-office.ru/catalog/prezident-komplekty/, которые представляют комплекты такого рода мебели. От эконом до бизнес и VIP-класса. И — да: как правило, это тот вариант, когда можно выбрать мебель как от отечественных производителей, так и из каталогов мировых брендов. А можно и подчеркнуть собственную уникальность, заказав создание комплекта «с нуля».

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Существуют ли общие принципы, согласно которым подбирается мебель в кабинет руководителя? Да. И они не так сложны, как кажется на первый взгляд. Первый из них — мебель для офисов начальников стоит подбирать в зависимости от ранга их владельцев:

Так, кабинеты руководителей крупных компаний лучше «собирать» на основе по настоящему дорогой мебели, созданной из высококлассных материалов. Идеальное развитие ситуации — мебель, изготовленная на заказ, с учётом как параметров помещения, в котором она будет находится, так и особенностей деятельности самой компании.

Часты большие совещания? Переговорный стол на несколько персон — показание к покупке.

Руководитель — трудоголик, который нередко задерживается на рабочем месте по ночам? Зона отдых с удобными креслами и диванами ему в помощь.

Если же говорить о кабинетах руководителей среднего звена, то здесь роскошь будет и не уместной, даже если финансовые возможности не ограничены — правила делового этикета и должностной субординации никто не отменял. Интерьер таких помещений лучше создавать на основе более демократических решений. Но! Повторим: мебель и в этом случае должна быть максимально добротной и комфортной.

Второй момент:

Мебель в кабинетах руководителей так или иначе, но должна перекликаться с предметами обстановки, установленными в других помещениях. Приёмной в частности. Это хороший тон. Кроме того, это показатель того, что «здесь никто никому не врёт», компания — это команда, работающая «на одно» и действующая за одно, а о комфорте сотрудников заботятся. Психологи отмечают, что уровень доверия партнёров к компании зачастую снижается, если её руководитель роскошествует, тогда как сотрудники ютятся в убогих плохо обставленных кабинетиках.

Третий принцип:

Как ни крути, а офис — это рабочее место со всеми вытекающими из этого последствиями. Так что мебель должна быть максимально функциональной. Работать, а не служить музейными экспонатами для глаз посетителей, клиентов и партнёров! «Купили, потому что соответствует нашему статусу» — плохой ход. Можно, конечно, пригрозить сумасшедшими штрафами работникам за порчу офисного имущества, но ситуации бывают разные, так что дело не всегда зависит от аккуратности пользователей мебели.

И, наконец: мебель для офиса — как для кабинета руководителей, так и других служебных помещений — должна отвечать требованиям безопасности, ведь большинство сотрудников компаний на рабочих местах проводят треть своих суток. Причём в данном случае речь идёт как о «технических» моментах — острые углы столов, неудобные хлипкие кресла, плохо «свёрстанные» шкафы довольно часто становятся причиной производственных травм, — так и об экологической составляющей. Мебель должна быть изготовлена с использованием качественных, нетоксичных материалов! Именно поэтому, говорят эксперты, приобретать её предпочтительнее в специализированных магазинах, гарантирующих качество продукции. Это касается и интерьера для офисных помещений любой компании в целом, и мебели для кабинетов руководителей в частности.