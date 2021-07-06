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Мечети Крыма готовят к Курбан-байраму

Мечети Крыма готовят к Курбан-байраму

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 20:08 06.07.2021

11 июля 2021 года в мечети Къадир-джами в пос. Левадки Симферопольского района пройдет субботник.

Для участия приглашаются жители поселка Левадки и прилегающих сел Приятное Свидание, Чистенькое, Трехпрудное, а также все желающие внести свой вклад в благое дело. Начало в 08:00, — отмечают в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

В мечетях Крыма началась подготовка к одному из главных мусульманских праздников – Курбан-байраму. На прилегающих территориях проводятся работы по благоустройству, высадке насаждений, побелка и покраска помещений. Участие в подготовке принимают местные жители.

Мечети Крыма готовят к Курбан-байраму

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