Медаль «Родительская доблесть» в Крыму получат семьи, которые воспитали четырех и более детей

Не пятерых (и более) как было раньше.

С целью усовершенствования наградной системы парламентарии поддержали в двух чтениях изменения в статью 15 Закона РК «О государственных наградах Республики Крым». Проектом закона предлагается установить, что медалью «Родительская доблесть» в Крыму могут быть награждены родители (или усыновители), которые воспитывают или воспитали четырёх и более детей. В действующем Законе это право закреплялось за родителями, воспитывающими пятерых и более детей.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, в настоящее время в Республике проживает 1 949 семей, имеющих пять и более детей и 4 486 семей, имеющих четырёх детей.

Предусмотренное проектом закона изменение позволит поощрить большее количество многодетных семей за весомый личный вклад в дело воспитания детей в семье, за самоотверженность, обеспечение условий для полноценного развития здоровых, гармонично развитых личностей, граждан Российской Федерации, — подчеркнул Владимир Константинов.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.