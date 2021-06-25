Медиаспециалисты создадут виртуальный тур по «Тавриде»

В Крыму на третьем образовательном заезде арт-кластера «Таврида» проходит арт-школа цифровизации искусства. Больше 40 участников и 9 экспертов со всей России с 20 по 29 июня работают над оцифровкой арт-кластера. Итоговым продуктом станет сайт, где каждый сможет виртуально посетить пространство «Тавриды». Проект включит в себя 3D-модели арт-объектов, выполненных методом фотограмметрии, панорамные снимки высокого качества, облеты территории с квадрокоптера, медиагиды и многое другое. Работа арт-школы цифровизации искусства началась с определения компетенций каждого участника. Специалисты по фото- и видеосъемке, программисты, авторы текстов, дикторы и дизайнеры разделились на шесть команд по компетенциям. Каждую группу курируют эксперты ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного центрального музея кино, Государственного Дарвиновского музея и Государственного центрального музея современной истории России.

Мы сделаем сайт, в том числе с использованием VR-технологий, который станет виртуальным порталом в реальность «Тавриды»: каждый сможет прогуляться по этому прекрасному арт-кластеру и изучить пространство, арт-объекты, послушать его истории. Работа по созданию такого сложного продукта идет в экстремальном режиме – за 8 дней сделать все. Надеюсь, мы сможем вдохновить людей как на посещение арт-кластера, так и на то, чтобы сделать на основе нашего опыта проект для развития виртуального туризма в своем регионе, — отмечает куратор арт-школы цифровизации, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по цифровому развитию, заведующий кафедрой НИУ ВШЭ, рассказал об идее проекта Владимир Определенов.

Для качественной оцифровки площадки участники арт-школы планируют провести более 60 облетов местности на квадрокоптере, сделать около 20 панорамных снимков 360⁰, создать не меньше 12 полных 3D-моделей пространств и объектов, выполненных методом фотограмметрии, сформировать 2 медиагида, использовав около 15 оцифрованных живописных и скульптурных работ участников третьего заезда.

Люди всегда с настороженностью относятся ко всему новому, особенно это касается синтеза современных технологий и искусства. Многие деятели культуры продолжают противопоставлять два данных понятия, хотя, на самом деле, это история про симбиоз и расширение возможностей. «Таврида» на арт-школе цифровизации искусства решила заглянуть вперед и сделать предвосхищающий шаг. Процессы цифровизации необратимы, они существуют и плотно входят в мир культуры, дополняют его, развивают и делают доступным для огромного числа людей, поэтому мы решились на такой смелый эксперимент, – говорит куратор арт-школы цифровизации искусства Алена Ракитина.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»