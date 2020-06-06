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Медики КФУ применяют анестезию быстрого восстановления

Медики КФУ применяют анестезию быстрого восстановления

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:03 06.06.2020

Медики КФУ отмечают: новая комбинация анестезии — а применяют её при оперировании пациентов с мочекаменной болезнью — позволяет ускорить процесс реабилитации пациента после операции.

Если раньше после операции по разбиванию камня пациенты находились в больнице в течение трёх суток, то сейчас мы можем отпустить человека домой уже к вечеру, конечно, если для этого нет противопоказаний. Новая комбинация анестезии даёт нам возможность применять «модную» в медицине методику Fast Track, при которой сокращается срок госпитализации пациента. При этом человек может максимально быстро вернуться к обычному образу жизни, а медики получают возможность за тот же период оказать помощь не одному, а двум пациентам, – цитирует пресс-служба вуза заведующего отделением анестезиологии и реанимации Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета Андрея Пилипчуку.

По словам специалиста, такой эффект достигается за счёт применения препаратов ультракороткого действия и ларингеальной маски, которая заменяет интубацию трахеи.

Раньше при таких операциях делали спинномозговую анестезию, и пациенты вынуждены были находиться в горизонтальном положении до утра, то есть почти сутки, чтобы избежать осложнений. Теперь мы работаем с препаратами ультракороткого действия, которых через 20 минут после «наркоза» уже нет в крови. Человек может спокойно вставать с кровати и самостоятельно передвигаться. Во-вторых, вместо интубации трахеи (достаточно травматичной процедуры) во время коротких операций мы используем ларингеальную маску, что необходимо для обеспечения проходимости дыхательных путей и проведения искусственной вентиляции лёгких. Мы применяем данную схему во время операций длительностью 30-40 минут, идеально укладываясь в сроки действия препаратов.

Клиника Крымского федерального университета, отмечает Андрей Пилипчук, оснащена современным оборудованием, которое позволяет контролировать витальные функции человека и глубину анестезии.

С помощью оборудования в нашей клинике мы можем полностью контролировать процесс анестезии и подбирать комбинации индивидуально для каждого пациента, учитывая сопутствующие патологии, например, повышенное давление, сахарный диабет, перенесение в прошлом инсульта или инфаркта.

Отделение урологии в Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки Крымского федерального университета открыли в июне 2019 года. В месяц медики вуза проводят порядка 40 операций пациентам с мочекаменной болезнью.

Медики КФУ применяют анестезию быстрого восстановления

фото: пресс-служба КФУ

Медики КФУ применяют анестезию быстрого восстановления

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