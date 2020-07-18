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Медики подтвердили еще одну смерть от коронавируса на территории Крыма
Фото: 29.ru

Медики подтвердили еще одну смерть от коронавируса на территории Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:37 18.07.2020

Еще одна смерть от новой коронавирусной инфекции зарегистрирована на территории Крыма за прошедшие сутки. Об этом говорится в статистических данных министерства здравоохранения республики. Это 13-й летальный исход в Республике. Напомним, речь идет именно о случаях, в которых COVID-19 стал причиной смерти.

Всего в Крыму выявлено 943 положительных «ковидных» случая. Лечение в медицинских учреждениях Республики проходят 190 пациентов, выписан с выздоровлением – 721.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 4 321 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 3 438 человек, в стационарах — 404, изолировано в обсерваторы – 479 человек.

Медики подтвердили еще одну смерть от коронавируса

Медики подтвердили еще одну смерть от коронавируса на территории Крыма

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