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Медики севастопольской службы "скорой помощи" получили новую форму

Медики севастопольской службы «скорой помощи» получили новую форму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:12 28.07.2020

Для сотрудников «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в Севастополе пошито 150 комплектов новой функциональной формы.

Одежда адаптирована под работу летом, она лёгкая и не жаркая, пошита по индивидуальным меркам. Форма отличается от той, что была раньше, — синий цвет стал ярче и насыщеннее, добавлены дополнительные светоотражающие элементы. Изменилась и нашивка на рукаве: теперь на ней не только надпись «скорая помощь», но и полное название медицинской организации.  На одного сотрудника шьют по два комплекта одежды. Помимо летней, появятся обновлённые варианты демисезонной и зимней формы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Медики севастопольской службы "скорой помощи" получили новую форму

Одежда для всех медицинских сотрудников шьется по государственным стандартам и техническим условиям. Униформа делается из синтетических и натуральных тканей. Натуральные материалы имеют антистатические и дышащие свойства, а синтетические волокна обеспечивают антимикробную, антивирусную, и антибактериальную защиту. Форма должна быть яркой и заметной, износоустойчивой, водоустойчивой, практичной.

Напомним, сейчас в Севастополе действует режим повышенной готовности в связи с кампанией противодействия COVID-19. Бригады «скорой помощи», помимо повседневной работы, занимаются транспортировкой в инфекционную больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Они обеспечены противоэпидемическими костюмами: у водителей они одноразовые, у фельдшеров индивидуальные противочумные многослойные.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Медики севастопольской службы "скорой помощи" получили новую форму

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