Медицинские объекты Севастополя посетили губернатор города и министр здравоохранения России. Выводы?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко провели ряд выездных совещаний на действующих и строящихся медицинских объектах города. Рабочая программа началась с двусторонней встречи, на которой глава города и министр обсудили динамику развития здравоохранения в Севастополе. Михаил Развожаев подчеркнул, что в этом году в городе был полностью завершен процесс лицензирования объектов здравоохранения: деятельность всех 120 объектов полностью интегрирована в законодательное поле Российской Федерации.

Ранее мы работали по временным разрешениям, но в июне 2025 года, как и предусмотрено законом, полностью интегрировали систему здравоохранения Севастополя в нормативное поле Российской Федерации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в Севастополе снизилась младенческая смертность — один из лучших показателей в стране. Также зафиксировано снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Министр обратил внимание на организацию медицинской помощи и реабилитации для участников специальной военной операции, а также на популяризацию здорового образа жизни в Севастополе через общегородские проекты — такие, как зарядки «С бодрым утром!» и обучающую акцию для детей «Научись плавать».

Хотел бы отметить, что регион активно помогает участникам специальной военной операции. Это оказание медицинской помощи, реабилитационные мероприятия, психотерапевтическая помощь. В программе государственных гарантий у нас предусмотрено индивидуальное сопровождение этой категории граждан. Безусловно, Севастополь прекрасно понимает значимость этого вопроса. Вижу, сколько вы уделяете этому внимания, вкладываете в том числе региональные средства, — сказал министр.

В ходе встречи говорили и об актуальной для города проблеме дефицита медицинских кадров — как в первичном звене, так и узкопрофильных специалистов. Напомним, в 2023 году на базе Севастопольского госуниверситета был открыт институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения, где по целевому набору идёт подготовка будущих докторов для больниц и поликлиник города.

Также губернатор и министр обсудили ход строительства медицинских учреждений — поликлиники на 400 посещений в смену на улице Молодых строителей, больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера на Камышовом шоссе. Министр здравоохранения уделил особое внимание необходимости ускорить строительство и вроде объектов, а также вопросам оснащения новых объектов медицинским оборудованием.

Мы продолжаем строительство важнейших для города объектов — больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера. Завершается корректирование проектной документации, и мы планируем достроить обе больницы до конца следующего года; параллельно занимаемся подбором медицинского персонала. Еще какое-то время потребуется для того, чтобы запустить обе больницы в работу, но в любом случае — это будет очень серьезное изменение во всей системе здравоохранения Севастополя. Оно позволит, в частности, разгрузить первую городскую больницу, где сейчас сосредоточены хирургические отделения, и приступить к ремонту её корпусов. Кроме того, Михаил Альбертович пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой медицинской помощи, — сказал Михаил Развожаев.

Также они посетили родильный дом № 2 — структурное подразделение городской больницы № 5 — «Центра охраны материнства и детства». Капитальный ремонт и переоснащение учреждения были завершены в 2021 году.

За семь месяцев 2025 года здесь принято 2066 родов. Учреждение оказывает медицинскую помощь беременным и роженицам, в том числе с исторических регионов — по соглашению, заключенному между департаментом здравоохранения Севастополя и министерством здравоохранения Херсонской области. В рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья» в этом году роддом получил новое оборудование, которое уже введено в эксплуатацию.

Несмотря на то, что сейчас середина года, оборудование уже поставлено и работает. Такое своевременное принятие решений позволяет эффективно использовать выделенные финансовые ресурсы уже сегодня, — подчеркнул Михаил Мурашко.

Губернатор и министр здравоохранения поздравили двух рожениц, которые недавно родили девочек. Женщины оценили уровень обновленного роддома.

Я родила здесь уже третьего ребенка. Помню, как на вторых родах была довольна ремонтом, который здесь провели — буквально была в восторге при переводе в палату! И сейчас, когда появился третий малыш, тоже замечаю, как изменилась в лучшую сторону организация медицинской помощи, как комфортно стало в роддоме, — поделилась пациентка родильного дома, мама троих детей Анастасия Пташник.

Благодаря модернизации родильный дом получил статус акушерского стационара третьего уровня. В перспективе планируется создание полноценного перинатального центра. Для этого в рамках государственной программы проводится ремонт и переоснащение грудничкового корпуса, общая строительная готовность которого на сегодня составляет 85%.

В заключение Михаил Развожаев и Михаил Мурашко посетили врачебную амбулаторию в посёлке Кача. Здесь завершается капитальный ремонт, параллельно ведётся приём пациентов. Ранее губернатор поручил ускорить проведение работ и полностью завершить их к 27 августа. В перспективе в качинской амбулатории будет развёрнуто отделение реабилитации.

