Меньше не становится: в Крыму за сутки — 77 случаев заражения коронавирусом

За 12 сентября в Крыму из 77 случаев коронавирусной инфекции 29 выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3226 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2420 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 589 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, — озвучил статистику на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.