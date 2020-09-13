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В Севастополе за сутки – три случая заражения коронавирусом. Режим «повышенной готовности» продлен
Иллюстрация: ФБ

Меньше не становится: в Крыму за сутки — 77 случаев заражения коронавирусом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:37 13.09.2020

За 12 сентября в Крыму из 77 случаев коронавирусной инфекции 29 выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3226 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2420 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 589 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, — озвучил статистику на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3761 человек.

Выздоровевших за весь период – 2076 человек.

Меньше не становится: в Крыму за сутки - 77 случаев заражения коронавирусом

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