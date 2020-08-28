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Мероприятия по противодействию COVID-19 в Севастополе финансировать продолжат
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Мероприятия по противодействию COVID-19 в Севастополе финансировать продолжат

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:40 28.08.2020

В ходе заседания Правительства Севастополя в пятницу принят пакет постановлений, который определяет, что финансирование мероприятий по противодействию COVID-19 продлено до 1 октября.

В частности, средства выделяются на закупку кислорода для медицинского оборудования, на оплату мест временного проживания медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Также дополнительно выделены средства на приобретения расходных материалов для лаборатории ПЦР и проведения тестирования на коронавирус учителей, сотрудников заведений общепита и мест размещения, перевозчиков и представителей других сфер деятельности, которые в своей работе могут сталкиваться с COVID-19, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

Мероприятия по противодействию COVID-19 в Севастополе финансировать продолжат

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