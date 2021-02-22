«Металл-ДК» предлагает стальной швеллер любых размеров оптом и в розницу

Стальной швеллер – незаменим в строительстве и производстве изделий из металла (станкостроении, тяжелом машиностроении, например). Секрет популярности и востребованности – в прочности и форме. Такое П-образное сечение позволяет выдерживать большие нагрузки, особенно вертикальные, экономичное в производстве, универсальное по форме и размерам. Московская металлобаза «Металл-ДК» предлагает стальной швеллер по низким ценам, оптом и в розницу.

В активе компании: свыше 17 лет опыта работы на рынке металлопроката, сотрудничество с российскими производителями, гарантии качества и доставка по Москве и области. Сделать заказ, приобрести сортовой металлопрокат можно прямо на сайте, в режиме онлайн.

При выборе стального швеллера знатоки руководствуются ГОСТами, но существенно облегчит задачу применение фильтров на портале «Металл-ДК». Сортировать изделия здесь можно по размеру (от 32х50 до 95Х270 мм) и сортаменту. Подсказка – в маркировке:

П – прямой, полки – параллельные,

У – полки, внутренние грани — с уклоном,

Л – легкий (толщина металла до 7,8 мм),

Э – экономный (из тонкостенной стали, грани полок параллельные),

С – специальный (внутренние грани наклонные).

Отметим, что швеллер также классифицируется по способу производства. Горячекатаная сталь — это ГОСТ 8240-97. Гнутый равнополочный — ГОСТ 8278-83. Иногда именно таблица ГОСТов помогает в выборе сортамента проката, однако специалисты призывают обращать внимание также на:

вес погонного метра швеллера,

осевые моменты инерции и сопротивления,

площадь поперечного сечения.

Таким образом, в зависимости от предназначения, технических характеристик в проектной документации, зная размеры и параметры, можно выбрать необходимый сортовой металлопрокат. На складах «Металл-ДК» весь товар сертифицирован. При покупке заказчик получает вместе с партией металлопроката онлайн-сертификаты, подтверждающие соответствие ГОСТам и нормативам качества.

Обратите внимание: цена швеллера зависит от погонных метров и толщины металла. Скидки, резка, доставка рассчитываются отдельно.

Несомненное удобство сайта – в предварительном расчете веса и длины на каждой из кликабельных страниц отдельного типа швеллера. Нет желания листать весь каталог сайта metall-dk.ru? Воспользуйтесь онлайн-консультацией менеджеров, достаточно заполнить форму обратной связи или заказать звонок.