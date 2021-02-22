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«Металл-ДК» предлагает стальной швеллер любых размеров оптом и в розницу

«Металл-ДК» предлагает стальной швеллер любых размеров оптом и в розницу

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:40 22.02.2021

Стальной швеллер – незаменим в строительстве и производстве изделий из металла (станкостроении, тяжелом машиностроении, например). Секрет популярности и востребованности – в прочности и форме. Такое П-образное сечение позволяет выдерживать большие нагрузки, особенно вертикальные, экономичное в производстве, универсальное по форме и размерам. Московская металлобаза «Металл-ДК» предлагает стальной швеллер по низким ценам, оптом и в розницу.

В активе компании: свыше 17 лет опыта работы на рынке металлопроката, сотрудничество с российскими производителями, гарантии качества и доставка по Москве и области. Сделать заказ, приобрести сортовой металлопрокат можно прямо на сайте, в режиме онлайн.

При выборе стального швеллера знатоки руководствуются ГОСТами, но существенно облегчит задачу применение фильтров на портале «Металл-ДК». Сортировать изделия здесь можно по размеру (от 32х50 до 95Х270 мм) и сортаменту. Подсказка – в маркировке:

  • П – прямой, полки – параллельные,
  • У – полки, внутренние грани — с уклоном,
  • Л – легкий (толщина металла до 7,8 мм),
  • Э – экономный (из тонкостенной стали, грани полок параллельные),
  • С – специальный (внутренние грани наклонные).

Отметим, что швеллер также классифицируется по способу производства. Горячекатаная сталь — это ГОСТ 8240-97. Гнутый равнополочный — ГОСТ 8278-83. Иногда именно таблица ГОСТов помогает в выборе сортамента проката, однако специалисты призывают обращать внимание также на:

  • вес погонного метра швеллера,
  • осевые моменты инерции и сопротивления,
  • площадь поперечного сечения.

Таким образом, в зависимости от предназначения, технических характеристик в проектной документации, зная размеры и параметры, можно выбрать необходимый сортовой металлопрокат. На складах «Металл-ДК» весь товар сертифицирован. При покупке заказчик получает вместе с партией металлопроката онлайн-сертификаты, подтверждающие соответствие ГОСТам и нормативам качества.

Обратите внимание: цена швеллера зависит от погонных метров и толщины металла. Скидки, резка, доставка рассчитываются отдельно.

Несомненное удобство сайта – в предварительном расчете веса и длины на каждой из кликабельных страниц отдельного типа швеллера. Нет желания листать весь каталог сайта metall-dk.ru? Воспользуйтесь онлайн-консультацией менеджеров, достаточно заполнить форму обратной связи или заказать звонок.

«Металл-ДК» предлагает стальной швеллер любых размеров оптом и в розницу

«Металл-ДК» предлагает стальной швеллер любых размеров оптом и в розницу

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