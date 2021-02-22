«Металл-ДК» предлагает стальной швеллер любых размеров оптом и в розницу

Стальной швеллер – незаменим в строительстве и производстве изделий из металла (станкостроении, тяжелом машиностроении, например). Секрет популярности и востребованности – в прочности и форме. Такое П-образное сечение позволяет выдерживать большие нагрузки, особенно вертикальные, экономичное в производстве, универсальное по форме и размерам. Московская металлобаза «Металл-ДК» предлагает стальной швеллер по низким ценам, оптом и в розницу.
В активе компании: свыше 17 лет опыта работы на рынке металлопроката, сотрудничество с российскими производителями, гарантии качества и доставка по Москве и области. Сделать заказ, приобрести сортовой металлопрокат можно прямо на сайте, в режиме онлайн.
При выборе стального швеллера знатоки руководствуются ГОСТами, но существенно облегчит задачу применение фильтров на портале «Металл-ДК». Сортировать изделия здесь можно по размеру (от 32х50 до 95Х270 мм) и сортаменту. Подсказка – в маркировке:
- П – прямой, полки – параллельные,
- У – полки, внутренние грани — с уклоном,
- Л – легкий (толщина металла до 7,8 мм),
- Э – экономный (из тонкостенной стали, грани полок параллельные),
- С – специальный (внутренние грани наклонные).
Отметим, что швеллер также классифицируется по способу производства. Горячекатаная сталь — это ГОСТ 8240-97. Гнутый равнополочный — ГОСТ 8278-83. Иногда именно таблица ГОСТов помогает в выборе сортамента проката, однако специалисты призывают обращать внимание также на:
- вес погонного метра швеллера,
- осевые моменты инерции и сопротивления,
- площадь поперечного сечения.
Таким образом, в зависимости от предназначения, технических характеристик в проектной документации, зная размеры и параметры, можно выбрать необходимый сортовой металлопрокат. На складах «Металл-ДК» весь товар сертифицирован. При покупке заказчик получает вместе с партией металлопроката онлайн-сертификаты, подтверждающие соответствие ГОСТам и нормативам качества.
Обратите внимание: цена швеллера зависит от погонных метров и толщины металла. Скидки, резка, доставка рассчитываются отдельно.
Несомненное удобство сайта – в предварительном расчете веса и длины на каждой из кликабельных страниц отдельного типа швеллера. Нет желания листать весь каталог сайта metall-dk.ru? Воспользуйтесь онлайн-консультацией менеджеров, достаточно заполнить форму обратной связи или заказать звонок.
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