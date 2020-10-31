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Металлическая мебель – прочность и практичность на долгие годы
фото: pixabay.com

Металлическая мебель – прочность и практичность на долгие годы

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 10:27 31.10.2020

Металлическая мебель в наши дни давно «перешагнула» ворота цехов, гаражей, инструментальных мастерских и складов. Сегодня это оптимальный выбор деловых людей: тех, кто ценит прочность и долговечность, оригинальный дизайн и экологичность.  Легкие сплавы стали достойной заменой пластику, МДФ и ДСП. Тяжелые конструкции незаменимы в интерьере загородных домов, парков и скверов. Металлическая мебель функциональна. Редкий офис сегодня обходится без несгорающих (огнестойких) шкафов и сейфов.

На сайте компании «ТАРГЕТГРУП» достойный выбор металлической мебели. Перейдя по ссылке https://target-group.com.ua можно не только определиться, выбрать необходимый элемент обустройства офиса, рабочего места, функционального помещения, но и приобрести металлическую мебель по выгодной цене (что немаловажно – с доставкой).

Разобраться на портале просто: меню «разложено по полочкам», разделы кликабельны, по каждой позиции – максимум информации. Здесь представлены:

  • шкафы для раздевалок,
  • шкафы архивные,
  • шкафы файловые,
  • картотеки,
  • шкафы ячеечные,
  • шкафы абонентские,
  • шкафы огнестойкие,
  • скамейки,
  • дополнительные элементы для шкафов (крышки, цоколи и т.д.).

Металлическая мебель – прочность и практичность на долгие годы

Выбрать мебель просто. Достаточно знать нужные размеры и четко представлять ее назначение. Обратите внимание на подсказки: значки «хит продаж», информацию по скидкам и действующим акциям. Для удобства поиска в каждом разделе есть фильтры по размерам.

Металлическая мебель – прочность и практичность на долгие годы

Помогут выбрать оптимальный вариант в режиме онлайн менеджеры из команды «ТАРГЕТГРУП» — закажите обратный звонок и начните знакомство с бесплатной консультации.

Металлическую мебель называют выбором профессионалов. Это не случайно. Кроме уже упомянутых долговечности, прочности и функциональности, такие шкафы отличает строгость форм, лаконичность дизайна, простота сборки и удобство эксплуатации.

Металлическая мебель – прочность и практичность на долгие годы

А еще такая мебель может стать универсальным трансформером, легко встраиваясь в любой интерьер. Тот, кто считает металлическую мебель скучной и холодной, ошибается. Как раз ее легко перекрасить в любой цвет, в угоду моде ли, настроению ли, стилистике обстановки помещения. Она способна создавать особый колорит и внушает ощущение надежности и стабильности.

Металлическая мебель – прочность и практичность на долгие годы

Подробнее об ассортименте, хитах продаж, условиях оплаты и доставки – на сайте target-group.com.ua. Важно, что на этом портале можно найти именно ту металлическую мебель, без которой в наши дни обойтись трудно. Практичность и надежность – отличительные черты современной деловой жизни и современной металлической мебели от компании «ТАРГЕТГРУП».

Металлическая мебель – прочность и практичность на долгие годы

Металлическая мебель – прочность и практичность на долгие годы

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