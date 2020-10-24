Металлический решетчатый настил: преимущества, области применения, критерии выбора

Металлический решетчатый настил незаменим в строительстве. Он выдерживает огромные нагрузки, благодаря своей структуре: несущим и поперечным полосам. Материал – почти всегда сталь. Высокая прочность, износостойкость, дизайн и разумная цена объясняют применение такого настила не только пи возведении домов и конструкций, но и в инженерных решениях интерьера, организации складских помещений.

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Металлический решетчатый настил по способу изготовления делится на две категории:

сварной;

прессованный.

Разница в производстве:

Прессованные решетки изготавливаются методом холодной запрессовки. Никаких швов и стыков. Такая конструкция цельная и монолитная. Отсюда – дополнительная прочность, безопасность. Прессованный настил применяется в тяжёлой промышленности, в добывающих отраслях, на стройках и т.д.

Сварные конструкции не менее популярны. В их основе – прочность и гибкость. Область применения – дорожное строительство, обустройство мостов, эстакад пешеходных надземных переходов. За счет различного сечения несущих и поперечных полос (прутов) решетки хорошо задерживают грязь, влагу, препятствуют оледенению. Часто сварной настил применяется внутри помещений (в основном складских), так как хорошо проводит свет. Еще к достоинствам сварного решетчатого настила относят: простоту монтажа (демонтажа), вариации конфигураций (различных углов, соединений).

Особенности производства расширяют области применений решетчатых настилов. Их универсальность и высокая несущая способность лежит не только в горизонтальной плоскости:

Вертикально – настил – уже прочное и надежное ограждение.

В интерьере – в различных геометрических конструкциях — массивные стеллажи, лестницы, полы.

В экстерьере – элемент уличного благоустройства и садово-парковых зон.

Металлический решетчатый настил хорошо очищается, легко красится, обладает противоскользящими и противопожарными свойствами. Больше информации – на сайте aksatekmetal.ru. Сделать заказ легко, еще проще – заказать обратный звонок специалиста компании «Аксатэк», который поможет с выбором металлонастила по адекватной цене, на 100% подходящего под заданные вами критерии.

иллюстрации: фотогалерея компании «Аксатэк»