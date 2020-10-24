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Металлический решетчатый настил: преимущества, области применения, критерии выбора

Металлический решетчатый настил: преимущества, области применения, критерии выбора

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:00 24.10.2020

Металлический решетчатый настил незаменим в строительстве. Он выдерживает огромные нагрузки, благодаря своей структуре: несущим и поперечным полосам. Материал – почти всегда сталь. Высокая прочность, износостойкость, дизайн и разумная цена объясняют применение такого настила не только пи возведении домов и конструкций, но и в инженерных решениях интерьера, организации складских помещений.

На сайте компании «Аксатэк» можно не только узнать больше о металлическом настиле, но и рассчитать, сделать заказ. Достаточно перейти по ссылке aksatekmetal.ru и выбрать нужные параметры, размеры ячеек. Здесь же можно получить онлайн-консультацию специалистов.

Металлический решетчатый настил по способу изготовления делится на две категории:

  • сварной;
  • прессованный.

Разница в производстве:

Прессованные решетки изготавливаются методом холодной запрессовки. Никаких швов и  стыков. Такая конструкция цельная и монолитная. Отсюда – дополнительная прочность, безопасность. Прессованный настил применяется в тяжёлой промышленности, в добывающих отраслях, на стройках и т.д.

Металлический решетчатый настил: преимущества, области применения, критерии выбора

Сварные конструкции не менее популярны. В их основе – прочность и гибкость. Область применения – дорожное строительство, обустройство мостов, эстакад пешеходных надземных переходов. За счет различного сечения несущих и поперечных полос (прутов) решетки хорошо задерживают грязь, влагу, препятствуют оледенению. Часто сварной настил применяется внутри помещений (в основном складских), так как хорошо проводит свет. Еще к достоинствам сварного решетчатого настила относят: простоту монтажа (демонтажа), вариации конфигураций (различных углов, соединений).

Металлический решетчатый настил: преимущества, области применения, критерии выбора

Особенности производства расширяют области применений решетчатых настилов. Их универсальность и высокая несущая способность лежит не только в горизонтальной плоскости:

  • Вертикально – настил – уже прочное и надежное ограждение.
  • В интерьере – в различных геометрических конструкциях — массивные стеллажи, лестницы, полы.
  • В экстерьере – элемент уличного благоустройства и садово-парковых зон.

Металлический решетчатый настил: преимущества, области применения, критерии выбора

Металлический решетчатый настил хорошо очищается, легко красится, обладает противоскользящими и противопожарными свойствами. Больше информации – на сайте aksatekmetal.ru. Сделать заказ легко, еще проще – заказать обратный звонок специалиста компании «Аксатэк», который поможет с выбором металлонастила по адекватной цене, на 100% подходящего под заданные вами критерии.

иллюстрации: фотогалерея компании «Аксатэк»

Металлический решетчатый настил: преимущества, области применения, критерии выбора

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