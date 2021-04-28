Между Крымом и Курганом возобновились прямые авиарейсы

Первый с 2017 года прямой рейс вылетел сегодня из международного аэропорта Симферополь в Курган. Регулярное авиасообщение между Крымом и Курганской областью возобновила авиакомпания S7 Airlines.

Первых пассажиров на этом направлении ждали празднично украшенные стойки регистрации и сувениры от авиакомпании. Главный приз – модель самолета в ливрее авиакомпании S7 Airlines получила семья из Кургана, первой зарегистрировавшаяся на рейс на сайте перевозчика, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Прямое авиасообщение между Симферополем и Курганом будет действовать до 29 сентября. Рейсы запланированы по средам и воскресеньям. Маршрут обслуживается самолетами Airbus A319. Расстояние в 2,5 тыс. километров, отделяющее аэропорты столиц двух регионов, пассажиры преодолеют за 4 часа.

В этом сезоне маршрутная сеть полетов S7 Airlines в сравнении с 2020 годом увеличится в два раза. Впервые в расписании перевозчика появятся рейсы в Крым из Липецка, Пскова, и Иваново, которые ранее обслуживали другие авиакомпании.

Прямые полеты в Крым из Липецка возобновятся впервые с 2019 года. Рейсы будут выполнять по понедельникам и четвергам с 3 мая по 30 сентября. Частота рейсов из Пскова по сравнению с 2020 годом увеличится с одного до двух раз в неделю. Они запланированы по вторникам и пятницам с 30 апреля по 28 сентября. Полеты из Иваново продлятся с 1 мая до 28 сентября. Частота рейсов на этом направлении также увеличится с одного до двух раз в неделю. Перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

S7 Airlines также продолжит ежедневные полеты в Крым по уже традиционным для себя направлениям: из московского Домодедово и Новосибирска. Кроме того, возобновятся рейсы из Иркутска, частота которых в летний период достигнет четырех раз в неделю.

S7 Airlines – одна из лучших авиакомпаний России, в этом сезоне значительно увеличила маршрутную сеть полетов в Симферополь за счет прямых рейсов в регионы. Благодаря нашей совместной работе, после длительного перерыва, пассажиры получили возможность путешествовать из Курганской области в Крым и обратно самым комфортным, быстрым и безопасным видом транспорта. Новые рейсы повышают транспортную доступность полуострова, его туристическую привлекательность и расширяют возможности для сотрудничества двух регионов нашей страны, — отмечает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

фото: пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь»