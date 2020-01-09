Международные транспортные перспективы Крыма

Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение. Формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер Крыма, постпред РК при Президенте России Георгий Мурадов. По его словам, международные транспортные перспективы у Крыма хрошие.

О заинтересованности паромного сообщения с Крымом нам говорят представители прежде всего причерноморских государств, таких как Турция, Абхазия и Болгария, — сказал он РИА Новости . — И если с Абхазией для реализации такого проекта формальных препятствий нет, то правящие круги Болгарии и Турции пока еще своего согласия на работу напрямую с крымскими портами не дают.

Зато морские грузоперевозки с Сирией – вопрос решенный. Другое дело, формирование грузопотока (двустороннего!) этой линии на постоянной основе. Планируется, что процесс завершится к ноябрю текущего года (сезон созревания цитрусовых в Сирии). И тут в помощь Крыму – железнодорожное сообщение с материком.

В этой связи эффективность перевозок будет обеспечена с началом грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту, которые начнутся с середины текущего года, — подчеркнул Мурадов.

Он также отметил, что в перспективе Республика Крым может наладить международное железнодорожное сообщение с Беларусью и Казахстаном (опять же, с помощью Крымского моста).

Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан, — сказал вице-премьер.



По его мнению, в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.