Межкомнатные двери: как не потеряться в ассортименте, сделав правильный выбор

Прошли те времена, когда во всех квартирах и домах стояли одинаковые двери. Простые с виду, более-менее крепкие или хлипкие по качеству, но одинаковые по сути своей. И ведь кто-то жалеет о том периоде! Дескать, не приходилось мучиться с выбором — взял, что дали, и доволен. А сейчас??? Знаете ли вы, что, к примеру, межкомнатные двери в Симферополе только в интернет-магазине Magbo представлены в ассортименте, насчитывающем десятки позиций? И это всё разные модели, разные материалы, разные конструкции!

Разумеется, в такой ситуации глаза разбегаются и сделать выбор оказывается непросто… Что говорят по этому поводу специалисты? Сочувствуют неспециалистам… Дают ли рекомендации по подбору межкомнатных дверей? Конечно. Причём уверяют, что стоит учесть всего лишь несколько моментов, связанных с этими конструкциями, и походы в магазин будут более чем результативными.

Так, на какие же параметры дверей нужно ориентироваться, чтобы сделать правильный выбор? Конечно, общая картина складывается из деталей, но существует два момента, сделав акцент на которые можно разрешить задачу по выбору дверей себе в пользу. А именно:

Межкомнатные двери: материал

И это, пожалуй, самый важный параметр, который необходимо брать во внимание, выбирая межкомнатные двери. Из каких материалов конструкции сегодня представлены на рынке?

Массивы древесины. Скажем так: несмотря на то, что производители нынче экспериментируют с разными материалами, натуральные полотна по-прежнему занимают лидирующие позиции. И это неудивительно: «копилка» их плюсов большая. Так, явные преимущества межкомнатных дверей из массива древесины это:

экологичность;

эстетика в стилевых решениях;

их можно «вписать» практически в любой интерьер;

долговечность по срокам эксплуатации (при должном уходе).

Минусы? Не во всех помещениях деревянные двери будут уместны (в ванной, к примеру, им не место из-за повышенной влажности). Ну и дороговизна. Конструкции из цельных пород деревьев стоят немало — из тех же дуба, ореха или бука. Но они очень красивы… Впрочем, компромисс есть: не менее хороши с точки зрения внешнего вида межкомнатные двери из менее ценных пород. Из той же сосны. При качественном исполнении такие конструкции и обойдутся относительно недорого, но и украсят собой интерьер точно.

И ещё: сегодня на рынке довольно широко представлены комбинированные межкомнатные двери, в которых дерево используют в качестве вставок или каркаса. Также хорошее решение, тем более, когда речь идёт об интерьерах не классических, но современных.

Искусственные материалы. К таковым относят плиты ДСП и МДФ. Здесь скажем одно: если будет стоят выбор между конструкциями из этих материалов, то отдать предпочтение стоит дверями из МДФ. «Коллеги» из ДСП уступают им как по параметрам, связанным с использованием, так и по внешним характеристикам.

Межкомнатные двери: покрытие

Почему этот параметр важен? Он напрямую влияет на эксплуатационные качества межкомнатных дверей. Хорошее покрытие — конструкции можно использовать в помещениях с особыми условиями, связанными с перепадами температуры и повышенной влажностью. Виды:

Ламинированное покрытие. У производителей на службе стоит давно. Правда, если раньше — это был шик. То сейчас чаще «ламинат» используют при производстве бюджетных моделей, когда экономия ставится во главу угла. Однако, ламинированное покрытие ламинированному покрытию рознь. Так, существует два метода его нанесения:

первый. Конструкцию покрывают меламиновой бумагой, а затем пропитывают смолой и лаком.

второй. Конструкцию также покрывают бумагой, однако наносят её в два слоя, да ещё и на флизелиновую подложку.

И в первом случае, и во втором межкомнатные двери получаются достаточно недорогими. Придётся выбирать из этих вариантов: приобретайте второй — такие конструкции служат дольше, да и в принципе их потребительские качества выше.

Покрытие из шпона. Не бюджетный вариант точно. На рынке ассортимент дверей с таким покрытием велик. И они хороши. Причём есть выбор: шпон может быть как натуральным, так и искусственным.

Конструкции с использованием первого нередко по цене сопоставимы с конструкциями из древесины ценных пород деревьев (дуб, красное дерево). Хотя и натуральный шпон, для изготовления которого используются менее ценные породы — сосна, тополь, осина, клён — также отлично смотрятся, обладая достойными эксплуатационными показателями.

Что касается искусственного шпона (второе название — экошпон). В принципе, это тот же ламинат, но отличного качества. Толщина его защитного слоя (в основе — синтетические смолы) позволяет делать конструкции максимально прочными и износостойкими. В том числе, покрытие довольно хорошо переносит условия повышенной влажности, а также терпит уход с использованием агрессивных моющих средств.

ПВХ-покрытие (поливинилхлоридная пленка). Плюсы: такие двери выглядят хорошо. Да и с точки зрения «техники» они неплохо себя ведут — неприхотливы к уходу, рассчитаны на довольно долгий срок эксплуатации. И — да: стоимость их незапредельная.

ПП-покрытие (полипропиленовая пленка). Особой разницы с ПВХ нет, однако сейчас на рынке двери с таким покрытием сегодня можно встретить чаще. Учтите: это покрытие может «скрываться» под такими названиями: симплекс, кортекс, акрилат, нанотекс.

Экошпон. Самое популярное, пожалуй, на день сегодняшний покрытие. По сути являет собой склеенные тончайшие волокна натуральной древесины. Такие двери красивы и прочны, при этом реализуются, как правило, по адекватной стоимости.

Какое покрытие лучше? Ответ, в принципе, однозначный — если есть деньги, то выбирайте натуральный шпон из ценных пород деревьев.

В целом же, учтите следующее:

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