Мезотерапия лица — кому показана процедура и как она проводится

Внешний вид кожи — эластичность, цвет, отсутствие явных признаков старения — во многом зависит от того, насколько она здорова. А чтобы быть таковой, ей… в прямом смысле слова… нужны определённые «строительные материалы», поддерживающие её состояние. В частности, упругость кожи напрямую зависит от адекватного синтеза таких элементов как гиалурон, эластин, коллаген. К сожалению, с возрастом ситуация в лучшую сторону не меняется: биоресурсы истощаются на клеточном уровне, а скорость образование выше обозначенных веществ значительно снижается.

Есть ли возможность помочь коже, придать ей сил и продлить её способность полноценно функционировать? Косметологи радуют: да — есть. И одна из самых эффективных процедур — мезотерапия. Инъекционная (мануальная), когда биологически активные вещества во внутренние слои кожи, «доставляются» при помощи обычного шприца с иглой. И безинъекционная. Процедуру проводят при помощи специального аппарата, подробнее о нём ТУТ . Этот метод сравнительно молодой, но, по оценкам экспертов, весьма эффективный.

Какой вид мезотерапии выбрать? На самом деле, принципы действия инъекционной и безъинекционной терапии идентичны. При этом, метод может использоваться не только в качестве косметологической процедуры, но и лечебной. Так, при помощи введения особых коктейлей, можно значительно улучшить состояние кожи при её сухости, излишней пигментации, купирозе, при наличии угревой сыпи, рубцов, шрамов и т.д.

И — да: именно мезотерапия объединяет в себе многие достоинства традиционной западной медицины и восточной. Плюс к этому: активно используются и новые фармакологические разработки.

Как выполняется процедура мезотерапии

Главный момент: мезотерапия в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке проводится врачом-косметологом. Самостоятельно (на дому, в салонах красоты, не имеющих соответствующих лицензий и т.д.) — ни в коем случае!

По сезонности выполнения у этого способа «подпитки кожи» отсутствуют особые ограничения. Выполнять мезотерапию можно даже летом, однако при этом крайне важно позаботиться о защите лица от солнечных лучей. Также после процедуры (в любое время города) придтся на неделю-полторы отказаться от посещения солярия.

Составы коктейлей, которые используются при мезотерапии, врачи-косметологи подбирают, исходя из нужд клиента. Вводятся мезококтейли под кожу при помощи тонких игл — ручным способом или мезопистолетом. Подбор техники также осуществляет доктор, в зависимости от вида кожи пациента, а также от места, куда будут делаться инъекции. Наиболее восприимчивые области, к примеру, вокруг рта либо глаз, обрабатываются только ручным способом. Такой подход позволяет максимально точно и деликатно ввести вещества мезококтелей под кожу.

Ещё один момент: мезотерапия проводится только после тщательного очищения кожи лица от косметики и загрязнений. В зависимости от состояния кожного покрова могут проводиться и более сложные очищающие процедуры, к примеру, пилинг, когда удаляются все омертвевшие клеточки кожи.

Насколько эффективна мезотерапия?

По оценкам специалистов, мезотеропия или так называемые «уколы красоты» — весьма эффективное малоинвазивное вмешательство, ведь ингредиенты мезококтелей при грамотном введении стимулируют обменные и регенеративные процессы на клеточном уровне. Инъекции позволяют «доставить» необходимые элементы в глубокие эпидермальные слои, что и определяет довольно быстрый и максимальный результат «на лицо». При этом процедура довольно легко переносится пациентами.

Именно поэтому сегодня мезотерапия — одна из самых популярных как косметологических, так и лечебных процедур, значащихся в перечне самых эффективных методов в «борьбе за молодость» и с проявлением возрастных изменений. Во многом и за счёт того, что мезотерапия «бьёт» по проблемам точечно — составы коктейлей можно варьировать, делая больший или меньший акцент на той или иной проблеме кожи, которую необходимо нивелировать.