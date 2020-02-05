Мезотерапия при лечении и профилактике выпадения волос

Современный образ жизни большинства людей — ежедневный стресс, усугубляемый неправильным питанием, отсутствием физической активности, некачественной экологической ситуацией в населенных пунктах и другими негативными условиями существования. Все это прямым образом отражается на здоровье человека. И, в частности, на состоянии волос.

Все больше людей, констатируют специалисты, фиксируют у себя повышенное выпадание волос, их потускнение, истончение и ломкость. Как результат: в последние годы в сфере косметологии разработано множество методов борьбы с выпадением и ухудшением качества волос. Один из наиболее известных и перспективных — мезотерапия. Процедуру активно применяют как для лечения волос, так и для поддержания кожи головы в здоровом состоянии.

По сути, мезотерапия — это введение под кожный покров витаминно-минеральных коктейлей, в составе которых содержатся разнообразные микроэлементы и аминокислоты. Попадая на участки вокруг волосяных луковиц, они оказывают на фолликулы лечебное воздействие, тем самым оздоравливая их, укрепляя и возвращая им силу.

Да — конечно, предупреждают специалисты: за один сеанс кардинально откорректировать ситуацию с выпадением волос практически невозможно. Однако, с учётом того, что, как правило, мезотерапия проводится курсами в 7-10 процедур, метод является весьма эффективным в борьбе за красоту волос.

Детально о профессиональном косметологическом аппарате, при помощи которого проводят мезотерапию, можно прочитать ТУТ

Плазмолифтинг — один из видов мезотерапии

Плазмолифтинг на данный момент является новой технологией, которую используют в лечении волосистой части головы. Между тем, специалисты, при относительной простоте выполнения, считают эту процедуру весьма эффективной. Её суть заключается в том, что вместе традиционных для мезотерапии лечебных коктейлей под кожу вводятся микродозы собственной плазмы крови клиента. Тромбоциты, воздействуя на повреждённые фолликулы, укрепляют их, усиливая микроциркуляцию крови. Питание волосяных луковиц улучшается, активизируется их рост, волосы становятся более плотными. Кроме того, в течение курса терапии синтезируются новые органические элементы, нормализующие деятельность сальных желёз.

Плазмолифтинг косметологи всего мира успешно применяют уже более пяти лет. В частности и потому, что в ряду себе подобных косметологических манипуляций эта процедура наиболее безопасна при проведении, а также имеет минимум побочных эффектов.

Кому показан плазмолифтинг? В первую очередь тем, кто страдает от преждевременного облысения. Что же касается поздних стадий болезни, то эффективность процедуры несколько снижается. Причина: фолликулы отмирают и вернуть их к жизни зачастую не представляется возможным.

Плазмолифтинг также может помочь, если волосы секутся и ломаются, присутствует зуд кожи головы, раздражение и т.д.

Имеются ли противопоказания к мезотерапии/плазмотерапии на коже волосистой части головы? Да, но их немного: