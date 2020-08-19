Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | МФЦ Крыма временно прекращают прием документов на регистрацию прав на объекты недвижимости

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
МФЦ Крыма временно прекращают прием документов на регистрацию прав на объекты недвижимости
Фото: rk.gov.ru

МФЦ Крыма временно прекращают прием документов на регистрацию прав на объекты недвижимости

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:04 19.08.2020

В МФЦ ажиотаж…

С 6 по 20 сентября многофункциональные центры (МФЦ) Крыма не будут оказывать услуги, связанные с приемом документов на регистрацию прав на объекты недвижимости. Работа приостанавливается в связи с тем, что Госкомрегистр переходит на новое программное обеспечение (подробнее — ЗДЕСЬ). Об этом сообщила директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ольга Макарова.

Сейчас мы перешли на предварительную запись по услугам Госкомрегистра РК. С 6 по 20 сентября МФЦ республики перестанут принимать документы на оказание услуг, связанных с работой Госкомрегистра. Однако выдавать результат по ранее принятым документам мы будем. То количество услуг, которые граждане недополучат в сентябре, мы компенсируем в октябре. То есть время работы МФЦ будет увеличено, – отметила Ольга Макарова.

Руководитель госпредприятия отметила, что на сегодняшний день в многофункциональных центрах Крыма наблюдается ажиотаж на получение различных услуг. Это связано с тем, что в период весенней самоизоляции прием граждан снизился вдвое, а теперь число крымчан, желающих получить услуги, резко увеличилось. Кроме того, наплыв посетителей связан с тем, что многие люди ожидают новой волны пандемии и ужесточения ограничительных мер осенью.

МФЦ Крыма временно прекращают прием документов на регистрацию прав на объекты недвижимости

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.