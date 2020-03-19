МИД РФ: на Украине на 3 мая «назначена» провокация на границе с Крымом

Готовящийся представителями т.н. «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, признанная экстремистской, запрещенная в России) «марш на Крым» является провокацией, Россия призывает не допустить ее осуществления. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас готовится еще одна провокация — некий «марш на Крым» 3 мая. Его организаторы… собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить, — сказала Захарова.

Дипломат также добавила, что Москва расценивает «как недружественное» последнее заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Крыму и считает неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность России.

Мы рассматриваем допущенные ЕС комментарии как недружественные, — заявила спикер МИДа. — Мы считаем неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность РФ в ее нынешних границах.

По словам Захаровой, Брюссель ретранслирует инсинуации киевских властей о мнимом ухудшении ситуации с правами человека и об экологических проблемах в Крыму.

Мы считаем абсурдными по своей природе обвинения в адрес нашей страны в реализации экодемографического замещения в Крыму за счет переселения туда россиян из других регионов страны, — подчеркнула она.

Представитель МИДа отметила, что, согласно официальным статистическим данным, в 2019 году в Крым переехали на постоянное место жительства около 10 тысяч человек из стран постсоветского пространства, из них почти 80% с Украины.

По словам Захаровой, содержащийся в заявлении призыв Борреля к странам — членам ООН присоединиться к санкционным мерам ЕС, направленным на ухудшение условий жизни жителей Крыма, выглядит особенно кощунственно на фоне необходимости объединения усилий всего мирового сообщества в борьбе с коронавирусом.

Мы призываем ЕС наконец-то прислушаться к голосу жителей Крыма. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе РФ, — заключила она.

По материалам ТАСС.