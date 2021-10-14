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МИД Украины грозит Поклонской. В Москве отвечают: руки коротки
Фото со страницы Н.Поклонской в Facebook

МИД Украины грозит Поклонской. В Москве отвечают: руки коротки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:43 14.10.2021

Министерство иностранных дел Украины заявило, что назначенной послом РФ в Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) Наталье Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия «даже в Африке».

Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке, — заявил в среду представитель ведомства Олег Николенко в комментарии агентству РБК-Украина.

Он отметил, что МИД «уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской«.

Комментарий российского МИДа не заставил долго ждать.  Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова ответила так:

В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть  сначала  попробуют применить украинское правосудие на территории Украины,  а потом за Африку  берутся.

Кроме того, Захарова напомнила о дипломатическом иммунитете посла. Назначенная послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская отныне обладает именно дипломатическим иммунитетом, который распространяется на ее поездки в страну и обратно.

Наталья Поклонская назначена послом РФ президентом РФ, и она будет представлять нашу страну — Российскую Федерацию. К Украине это не имеет никакого отношения. Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать, — подчеркнула Захарова.

 

МИД Украины грозит Поклонской. В Москве отвечают: руки коротки

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