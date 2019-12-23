Михаил Бежан возглавил территориальное Отделение Центрального банка России

Михаил Бежан управляющим территориальным отделением Центрального банка в городе федерального значения Севастополь назначен приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации с 20 декабря.

Бежан Михаил Владиславович родился и вырос в городе-герое Севастополе. В системе Центрального банка Российской Федерации он работает с 1998 года. Главными задачами, поставленными перед новым управляющим, являются развитие финансовой системы региона и повышение уровня доступности финансовых услуг, — отметили в пресс-службе севастопольского Отделения Центрального банка РФ.