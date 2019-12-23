Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Михаил Бежан возглавил территориальное Отделение Центрального банка России

crimeapress_news

Михаил Бежан возглавил территориальное Отделение Центрального банка России

Михаил Бежан возглавил территориальное Отделение Центрального банка России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 17:59 23.12.2019

Михаил Бежан управляющим территориальным отделением Центрального банка в городе федерального значения Севастополь назначен приказом Председателя Центрального банка Российской Федерации с 20 декабря.

Бежан Михаил Владиславович родился и вырос в городе-герое Севастополе. В системе Центрального банка Российской Федерации он работает с 1998 года. Главными задачами, поставленными перед новым управляющим, являются развитие финансовой системы региона и повышение уровня доступности финансовых услуг, — отметили в пресс-службе севастопольского Отделения Центрального банка РФ.

Михаил Бежан возглавил территориальное Отделение Центрального банка России

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.