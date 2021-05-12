Микрофинансовые организации в Севастополе: как не попасть в ловушку мошенников?

Микрофинансирование давно стало частью нашей жизни. Микрофинансовые организации выдают займы до зарплаты, кредитуют бизнес, в МФО можно взять недостающие суммы на какие-то личные проекты.

Поэтому многие нюансы работы этого сектора финрынка важны и интересны, особенно с учетом нынешней ситуации. О микрофинансировании рассказал управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.

Насколько чист рынок МФО в Севастополе?

В регионе работают более 70 иногородних и местных микрофинансовых компаний, услуги которых востребованы у населения. Участники микрофинансового рынка в регионе постоянно находятся под надзором Центрального банка. Со стороны потребителей серьезных претензий к ним нет. Что касается нелегального сектора, то в данном случае говорить о чистоте не стоит – сама формулировка «нелегал» предполагает нарушение закона.

МФО часто и много рекламируются. Что должно насторожить потенциального клиента?

Стоит насторожиться, если в рекламе МФО вы видите призыв «Откройте вклад под выгодный процент». Открывать вклады могут только банки. Ни МФО, ни какие-либо другие финансовые организации не имеют права предлагать эту услугу. Если вы с таким столкнулись, вас пытаются обмануть.

Реклама «Инвестируйте и занимайте любые суммы» также подозрительна. Размер займов в МФО ограничен: человек может получить в одной организации не больше 1 млн рублей, а индивидуальный предприниматель или юридическое лицо — максимум 5 млн рублей. Размер вложений в МФО тоже ограничен. Инвестиции не могут быть ниже 1,5 млн рублей. Причем вкладывать деньги разрешено только в один вид МФО — микрофинансовые компании (МФК), так как к ним установлены дополнительные требования к финансовой устойчивости. Если МФО предлагает вам обойти эти ограничения, она нарушает закон.

Если вас уверяют, что «Все вложения застрахованы!», то знайте — инвестиции в МФО не застрахованы государством. Если вас убеждают в обратном, это обман.

Когда вообще стоит обратиться в микрофинансовую организацию?

МФО более лояльно относятся к «неидеальным» заемщикам, нежели банки, и их услуга востребована, если у клиента отсутствует или испорчена кредитная история, или он не может официально подтвердить свой доход. Кроме того, плюс МФО – в скорости. Чаще всего решение о выдаче займа без залога принимают буквально в течение часа. Для этого даже не обязательно идти в офис: заявку и документы можно подать через сайт МФО, а деньги придут на вашу банковскую карту.

Услуга быстрого займа всегда востребована. Но все-таки оцените, действительно ли ваша ситуация настолько критическая, что на ее решение нужно занимать деньги. Прикиньте свои возможности: деньги, взятые в долг, нужно возвращать, да еще и с процентами. Микрозаем работает на вас, только если вы взяли его на небольшой срок. Чем быстрее вы погасите его, тем меньше денег из своего бюджета вам придется заплатить.

Под вывеской МФО могут скрываться мошенники. Как их опознать?

Во-первых, сочетание букв «МФО», «МФК», «МКК», а также полное наименование, содержащее словосочетания «микрофинансовая организация», «микрокредитная компания», «микрофинансовая компания» имеют право использовать только МФО, включенные Банком России в госреестр. Поэтому прежде, чем заключить договор с МФО, нужно убедиться, что сведения о ней включены в госреестр. Он открытый и общедоступный, размещен на сайте Центрального банка в рубрике «Микрофинансирование» раздела «Реестры». Если компании там нет, это могут быть мошенники, которые маскируются под МФО.

МФО также обязана быть участником одной из саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков (СРО), которые устанавливают профессиональные стандарты и контролируют работу своих участников. На сайте каждой СРО есть список МФО, которые в нее входят. Если вы не можете найти МФО ни в одной из СРО, это тревожный знак.

Почему рискованно обращаться к нелегалам?

Преступникам выгодно загнать вас в долговую яму.

По закону, МФО не могут безгранично начислять проценты, штрафы и пени по микрозаймам. Даже если просрочить выплаты, ваш долг МФО не может превысить размер займа более чем в 1,5 раза. Когда размер долга достигает этого предела, МФО обязана прекратить начислять проценты, штрафы и пени. Мошенники же не ограничивают себя — нередко долг увеличивается в десятки раз

У вас могут выбивать долг в прямом смысле слова.

Закон запрещает черным кредиторам требовать возврата долгов, даже через суд. Но тем не менее они передают долги нелегальным коллекторам или сами используют угрозы, психологическое давление и даже физическое насилие.

Ваши персональные данные окажутся под угрозой.

Нелегалы не упустят шанса воспользоваться данными вашего паспорта, банковского счета или карты, которые вы им предоставили при оформлении займа. Например, они могут оформить другие кредиты на ваше имя. Либо слить ваши данные в базу телефонных мошенников.

Вы потеряете вложенные деньги.

Некоторые МФО имеют право не только выдавать займы, но и привлекать деньги частных лиц и компаний. Но если под МФО маскировались мошенники, например, организаторы финансовой пирамиды, вам придется распрощаться со своими вложениями.

Какая сейчас максимальная ставка по займам?

Законом установлена максимальная процентная ставка по краткосрочному микрозайму (до 1 года) — 1% в день.

По наиболее востребованному займу (в 10 000 рублей на срок до 15 дней) общая сумма начисленных процентов не должна превышать 3 000 рублей, или 30% от суммы займа. Причем в день заемщик будет платить не больше 200 рублей. Например, если вам выдали спецзаем в 10 000 рублей на один день, то вы заплатите максимум 10 200 рублей, если вернете деньги вовремя.

Что нового на данный сектор финансового рынка принесла пандемия?

В первую очередь, это корректирующие меры, позволяющие заемщикам справляться с ситуацией.

Недавно Центральный банк продлил до 1 июля 2021 года рекомендации кредиторам идти навстречу пострадавшим в период пандемии заемщикам и менять им графики выплат по кредитам и займам. И нам известны случаи, когда МФО не только идут заемщику навстречу в этом, но и прощают (списывают) незначительные долги. Порой сами МФО предлагают заемщику подвергнуть заем реструктуризации, причем в такой ситуации МФО реально помогают заемщикам, не получая никакой дополнительной выгоды от таких действий.

Кроме того, МФО до 1 октября 2021 года вправе не требовать у заемщиков документы для подтверждения дохода, если те запрашивают сумму меньше 50 000 рублей или деньги на покупку автомобиля под залог.

Возникли проблемы с МФО – может, даже и с легальной. Что делать, куда жаловаться?

Если вы столкнулись с мошенниками, которые выдают себя за МФО, стоит сообщить об этом в Банк России. Приложите скриншоты мошеннического сайта или фотографии вывески на улице. Регулятор поспособствует блокировке сайта и направит информацию о мошенниках в прокуратуру.

Если вы уже успели оформить заем или передать деньги обманщикам, обращайтесь в полицию. Перед этим соберите как можно больше документов и информации: договоры, которые вы заключили, квитанции на денежные переводы.

Если ваши права нарушают коллекторы, жалуйтесь в Федеральную службу судебных приставов.

Если же вы подписали договор с МФО, которая легальна, но при этом, по-вашему, начала нарушать закон и правила, обращайтесь в Банк России и в саморегулируемую организацию, в которую входит эта МФО. За недочеты МФО могут оштрафовать, а за грубые нарушения — исключить из СРО и из государственного реестра МФО.

Кстати, с января прошлого года денежные споры с микрофинансовыми организациями можно улаживать с помощью финансового омбудсмена. Он рассматривает дела быстро — не больше 15 дней. Для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно онлайн. Решение омбудсмена имеет такую же силу, как и постановление суда.

По материалам пресс-службы Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России